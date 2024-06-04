Как быстро спасти автомобиль, если случайно заправился бензином не той марки

Заправил авто бензином не той марки — как быстро спасти машину
Последствия заправки автомобиля не той маркой бензина могут быть разными — от несущественных до угрожающих. Как поступить, если в бак попало неподходящее топливо.
Об этом написал РБК-Украина.
А-92 вместо А-95
Наверняка двигатель будет работать без существенных отклонений. Электронный блок управления произведет коррекцию параметров впрыска и зажигания, поэтому мотор выйдет на приемлемый режим работы.
Возможные последствия:
- падение мощности двигателя;
- перерасход горючего;
- дергание при переключении передач;
- перегрев двигателя, который может завершиться аварийной остановкой двигателя.
А-95 вместо А-92
Иногда после заправки бензином с большим октановым числом динамика может стать хуже из-за меньшей теплотворной способности высокооктанового топлива. Впрочем, программы управления двигателем на такой случай имеют соответствующие алгоритмы коррекции.
Что делать в таких случаях
- Чем больше в баке было нужной марки бензина, тем незаметнее для мотора станет добавление туда другого топлива.
- Если бак перед заправкой был пуст, а двигатель не подает тревожных сигналов, можно долить до полного бензин с нужным октановым числом и получить более приемлемую смесь.
- Если бак заполнен неподходящим бензином, а мотор ведет себя не очень хорошо, придется сливать это топливо и заменять его штатным бензином.
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