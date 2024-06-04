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Заправил авто бензином не той марки — как быстро спасти машину

4 июня 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Как быстро спасти автомобиль, если случайно заправился бензином не той марки
Заправка автомобиля. Фото: thewest.com.au
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Последствия заправки автомобиля не той маркой бензина могут быть разными — от несущественных до угрожающих. Как поступить, если в бак попало неподходящее топливо.

Об этом написал РБК-Украина.

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Наверняка двигатель будет работать без существенных отклонений. Электронный блок управления произведет коррекцию параметров впрыска и зажигания, поэтому мотор выйдет на приемлемый режим работы.

Возможные последствия:

  • падение мощности двигателя;
  • перерасход горючего;
  • дергание при переключении передач;
  • перегрев двигателя, который может завершиться аварийной остановкой двигателя.

А-95 вместо А-92

Иногда после заправки бензином с большим октановым числом динамика может стать хуже из-за меньшей теплотворной способности высокооктанового топлива. Впрочем, программы управления двигателем на такой случай имеют соответствующие алгоритмы коррекции.

Что делать в таких случаях

  • Чем больше в баке было нужной марки бензина, тем незаметнее для мотора станет добавление туда другого топлива.
  • Если бак перед заправкой был пуст, а двигатель не подает тревожных сигналов, можно долить до полного бензин с нужным октановым числом и получить более приемлемую смесь.
  • Если бак заполнен неподходящим бензином, а мотор ведет себя не очень хорошо, придется сливать это топливо и заменять его штатным бензином.

Ранее механики объяснили, почему машина может использовать слишком много масла. Также мы рассказывали, когда нужно менять моторное масло, чтобы двигатель авто работал бесперебойно.

бензин
авто
ремонт
проблемы
автомобиль
топливо

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