Как быстро спасти автомобиль, если случайно заправился бензином не той марки

Заправка автомобиля. Фото: thewest.com.au

Последствия заправки автомобиля не той маркой бензина могут быть разными — от несущественных до угрожающих. Как поступить, если в бак попало неподходящее топливо.

Об этом написал РБК-Украина.

Читайте также:

А-92 вместо А-95

Наверняка двигатель будет работать без существенных отклонений. Электронный блок управления произведет коррекцию параметров впрыска и зажигания, поэтому мотор выйдет на приемлемый режим работы.

Возможные последствия:

падение мощности двигателя;

перерасход горючего;

дергание при переключении передач;

перегрев двигателя, который может завершиться аварийной остановкой двигателя.

А-95 вместо А-92

Иногда после заправки бензином с большим октановым числом динамика может стать хуже из-за меньшей теплотворной способности высокооктанового топлива. Впрочем, программы управления двигателем на такой случай имеют соответствующие алгоритмы коррекции.

Что делать в таких случаях

Чем больше в баке было нужной марки бензина, тем незаметнее для мотора станет добавление туда другого топлива.

Если бак перед заправкой был пуст, а двигатель не подает тревожных сигналов, можно долить до полного бензин с нужным октановым числом и получить более приемлемую смесь.

Если бак заполнен неподходящим бензином, а мотор ведет себя не очень хорошо, придется сливать это топливо и заменять его штатным бензином.

Ранее механики объяснили, почему машина может использовать слишком много масла. Также мы рассказывали, когда нужно менять моторное масло, чтобы двигатель авто работал бесперебойно.