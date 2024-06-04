Як швидко врятувати автомобіль, якщо випадково заправився бензином не тієї марки

Заправка автомобіля. Фото: thewest.com.au

Наслідки заправки автомобіля не тією маркою бензину можуть бути різними — від несуттєвих до загрозливих. Як вчинити, якщо в бак потрапило невідповідне паливо.

Про це написав РБК-Україна.

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Напевно двигун працюватиме без суттєвих відхилень. Електронний блок керування проведе корекцію параметрів впорскування й запалювання, тому мотор вийде на прийнятний режим роботи.

Можливі наслідки:

падіння потужності двигуна;

перевитрата пального;

смикання при перемиканні передач;

перегрів двигуна, який може завершитись аварійною зупинкою мотора.

А-95 замість А-92

Іноді після заправки бензином з більшим октановим числом динаміка може стати гіршою через меншу теплотворну спроможність високооктанового палива. Втім, програми керування двигуном на такий випадок мають відповідні алгоритми корекції.

Що робити у таких випадках

Чим більше в баку було потрібної марки бензину, тим непомітнішим для мотора стане додавання туди іншого пального.

Якщо бак перед заправкою був порожнім, а двигун не подає тривожних сигналів, можна долити до повного бензину з потрібним октановим числом та отримати прийнятнішу суміш.

Якщо бак заповнений невідповідним бензином, а мотор поводиться не дуже гарно, доведеться зливати це паливо та замінювати його штатним бензином.

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