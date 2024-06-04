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Заправив авто бензином не тієї марки — як швидко врятувати машину

4 червня 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Як швидко врятувати автомобіль, якщо випадково заправився бензином не тієї марки
Заправка автомобіля. Фото: thewest.com.au
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Наслідки заправки автомобіля не тією маркою бензину можуть бути різними — від несуттєвих до загрозливих. Як вчинити, якщо в бак потрапило невідповідне паливо.

Про це написав РБК-Україна.

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Напевно двигун працюватиме без суттєвих відхилень. Електронний блок керування проведе корекцію параметрів впорскування й запалювання, тому мотор вийде на прийнятний режим роботи.

Можливі наслідки:

  • падіння потужності двигуна;
  • перевитрата пального;
  • смикання при перемиканні передач;
  • перегрів двигуна, який може завершитись аварійною зупинкою мотора.

А-95 замість А-92

Іноді після заправки бензином з більшим октановим числом динаміка може стати гіршою через меншу теплотворну спроможність високооктанового палива. Втім, програми керування двигуном на такий випадок мають відповідні алгоритми корекції.

Що робити у таких випадках

  • Чим більше в баку було потрібної марки бензину, тим непомітнішим для мотора стане додавання туди іншого пального.
  • Якщо бак перед заправкою був порожнім, а двигун не подає тривожних сигналів, можна долити до повного бензину з потрібним октановим числом та отримати прийнятнішу суміш.
  • Якщо бак заповнений невідповідним бензином, а мотор поводиться не дуже гарно, доведеться зливати це паливо та замінювати його штатним бензином.

Раніше механіки пояснили, чому машина може витрачати забагато оливи. Також ми розповідали, коли слід міняти моторну оливу, щоб двигун авто працював безперебійно.

бензин
авто
ремонт
проблеми
автомобіль
паливо

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