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Ланцюгова реакція — які системи авто ламаються через неякісне пальне

19 липня 2024 17:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Експерт попередив водіїв, які системи авто ламаються через неякісне пальне
Остерігайтеся неякісного пального. Фото: bigkyiv.com.ua
Святослав Мотюженко - Редактор

Від якості пального напряму залежить належна робота всіх агрегатів та систем автомобіля. Тому завжди потрібно заправлятися лише в ретельно перевірених АЗС з гарною репутацією.

Про наслідки використання поганого пального "АвтоСвіту" розповів начальник відділу оригінального сервісу корпорації УкрАВТО Олександр Чаленко.

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Неякісне пальне в автомобілі може спричинити вихід з ладу паливної системи. Крім того, можуть постраждати свічки запалювання та паливні форсунки. Це призведе до пропусків у запалюванні, неповному згорянні бензину. Також можуть постраждати каталітичний нейтралізатор, фільтр сажі, кисневі датчики та інші компоненти, що відповідають за екологію.

 

Ланцюгова реакція — які системи авто ламаються через неякісне пальне - фото 1
Фото: freepik.com

Небезпека високого вмісту смол

Пальне з високим вмістом смол може призвести до закоксування компресійних та оливознімних кілець та підвищеної витрати оливи. Надмірний чад викликає оливне голодування та руйнування корінних та шатунних вкладок колінчастого валу. Також через поганий бензин може зламатися паливна помпа, рампа та інші елементи паливної системи.

Раніше ми писали, які проблеми має власник малолітражного авто з дизельним двигуном. Також експерти розповіли, як швидко врятувати машину, якщо випадково заправив її бензином не тієї марки.

авто АЗС паливо поради автомобіль пальне

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