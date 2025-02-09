Как подержанная Toyota за 5000 долларов превратилась в ремонт за 9000

2005 Toyota Highlander. Фото: media.toyota.ca

Американский автолюбитель приобрел подержанную модель Toyota Highlander 2005 года с пробегом 160 000 км. После того как он обратился в мастерскую за мелким, как ему казалось, ремонтом, финальный счет за услуги его ошеломил.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Начало ужаса

Все началось с, казалось бы, разумной покупки кроссовера Toyota Highlander в прошлом месяце за 5000 долларов, написал автовладелец на Reddit. Примерно через пару недель эксплуатации он услышал странные звуки от колеса на стороне водителя. С этим он и поехал в мастерскую, где его ожидала поразительная новость. Чтобы решить все проблемы кроссовера, ему предложили заплатить за работу 8913,56 доллара.

Изначально механик включил новые амортизаторы и стойки для всех четырех углов. Хотя замена передней или задней пары вместе является достаточно стандартной практикой, делать все четыре одновременно может быть чрезмерным и неоправданным.

Как росла смета

Затем мастерская добавила новые нижние рычаги управления и конечные тяги поперечной устойчивости для передней части Highlander. Далее механик захотел 212,24 доллара на монтаж и балансировку шин, которые они также хотели бы продать клиенту за 611 долларов. Хотя обычной практикой является бесплатная установка и балансировка, если вы покупаете шины у них, а не приезжаете со своими.

За очистку лотка и клемм батареи попросили 89 долларов, хотя это бледнеет на фоне 1158 долларов, которые они хотели за замену задних тормозов и тормозной жидкости и очистку после утечки масла.

Возможно, автомастерская таким образом предусмотрела потенциальные проблемы безопасности подержанного авто. Хотя, кажется владельцу просто стоит обратиться к другому механику.

Ранее мы рассказывали, как сервисный центр Tesla выставил 3000 долларов за ремонт небольшой вмятины на двери Cybertruck, но владелец самостоятельно справился за 25. Также писали о малоизвестной функции Waze, которая поможет избежать дорогостоящего ремонта авто.