Як вживана Toyota за 5000 доларів перетворилася на ремонт за 9000

2005 Toyota Highlander. Фото: media.toyota.ca

Американський автолюбитель придбав вживану модель Toyota Highlander 2005 року з пробігом 160 000 км. Після того, як він звернувся до майстерні за дрібним, як йому здавалося, ремонтом, фінальний рахунок за послуги його приголомшив.

Про це повідомив Cars Coops.

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Початок жаху

Все почалося зі, здавалося б, розумної покупки кросовера Toyota Highlander минулого місяця за 5000 доларів, написав автовласник на Reddit. Приблизно за пару тижнів експлуатації він почув дивні звуки від колеса на стороні водія. З цим він й поїхав до майстерні, де на нього очікувала разюча новина. Щоб розв’язати усі проблеми кросовера, йому запропонували заплатити за роботу 8913,56 долара.

Від початку механік включив нові амортизатори та стійки для всіх чотирьох кутів. Хоча заміна передньої або задньої пар разом є досить стандартною практикою, робити всі чотири одночасно може бути надмірним та невиправданим.

Як зростав кошторис

Потім майстерня додала нові нижні важелі керування та кінцеві тяги поперечної стійкості для передньої частини Highlander. Далі механік захотів 212,24 долара на монтаж та балансування шин, які вони також хотіли б продати клієнту за 611 доларів. Хоча звичайною практикою є безплатне встановлення та балансування, якщо ви купуєте шини у них, а не приїжджаєте зі своїми.

За очищення лотка та клем батареї попросили 89 доларів, хоча це блідне на тлі 1158 доларів, які вони хотіли за заміну задніх гальм та гальмівної рідини й очищування після витоку оливи.

Можливо, автомайстерня таким чином передбачила потенційні проблеми безпеки вживаного авто. Хоча, здається власнику просто варто звернутися до іншого механіка.

Раніше ми розповідали, як сервісний центр Tesla виставив 3000 доларів за ремонт невеликої вм’ятини на дверях Cybertruck, але власник самотужки впорався за 25. Також писали про маловідому функцію Waze, яка допоможе уникнути дорогого ремонту авто.