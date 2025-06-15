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Главная Авто Забавный дорожный знак озадачивает водителей — что он означает

Забавный дорожный знак озадачивает водителей — что он означает

Ua en ru
Дата публикации 15 июня 2025 17:40
Знак с медузой и знаком вопроса озадачивает водителей: что он означает
Знак S-24. Фото: freepik.com
Ключові моменти На что указывает знак Наказание за игнор

Знак S-24 с изображением медузы и вопросительным знаком может показаться забавным, но его использование плотно связано с безопасностью вождения. Его часто можно увидеть на дорогах Испании, но большинство водителей не до конца понимают значение этого знака — больше всего проблем вызывает именно знак вопроса.

Об этом сообщил Auto Swiat.

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На что указывает знак

Знак S-24 информирует, что водитель больше не обязан использовать ближний свет фар. Но это не означает, что он должен немедленно их выключать. Знак вопроса является сигналом, что водитель может сам это решить, ведь включенные фары улучшат его безопасность.

Этот знак обычно появляется в конце туннелей, где абсолютно необходимо использовать ближний свет. Ему предшествует круглый синий знак R-413, который имеет такой же значок, но без знака вопроса. Это требование по использованию ближнего света, которое размещают перед тоннелями.

Знак R-413 вимагає ввімкнути ближнє світло фар.
Знак R-413. Фото: auto-swiat.pl

Наказание за игнор

В Испании неиспользование световых огней в тоннелях наказывается штрафом до 200 евро. В автомобилях с датчиком сумерек можно ездить беззаботно, но в машинах без автоматического включения огней водитель должны помнить о безопасности при приближении к тоннелю.

Ранее мы писали, что означает странный дорожный знак с изображением авто с точками из-под колес. Также объясняли, почему знак STOP имеет восемь углов.

дорожные знаки авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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