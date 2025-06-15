Знак с медузой и знаком вопроса озадачивает водителей: что он означает

Знак S-24. Фото: freepik.com

Знак S-24 с изображением медузы и вопросительным знаком может показаться забавным, но его использование плотно связано с безопасностью вождения. Его часто можно увидеть на дорогах Испании, но большинство водителей не до конца понимают значение этого знака — больше всего проблем вызывает именно знак вопроса.

Об этом сообщил Auto Swiat.

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На что указывает знак

Знак S-24 информирует, что водитель больше не обязан использовать ближний свет фар. Но это не означает, что он должен немедленно их выключать. Знак вопроса является сигналом, что водитель может сам это решить, ведь включенные фары улучшат его безопасность.

Этот знак обычно появляется в конце туннелей, где абсолютно необходимо использовать ближний свет. Ему предшествует круглый синий знак R-413, который имеет такой же значок, но без знака вопроса. Это требование по использованию ближнего света, которое размещают перед тоннелями.

Знак R-413. Фото: auto-swiat.pl

Наказание за игнор

В Испании неиспользование световых огней в тоннелях наказывается штрафом до 200 евро. В автомобилях с датчиком сумерек можно ездить беззаботно, но в машинах без автоматического включения огней водитель должны помнить о безопасности при приближении к тоннелю.

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