Новый непонятный дорожный знак — что он запрещает

Знак R 120. Фото: 24tv.ua

Этот запрещающий дорожный знак в красном круге с изображенным на нем черным силуэтом автомобиля и вылетающими из-под колес крапинками можно увидеть пока только в Испании. Но не исключено, что из-за своей важности, он может вскоре распространиться по всему Евросоюзу и даже добраться до Украины.

Об этом сообщил 20minutos.

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Этот знак используется для регулирования доступа к зонам с низким уровнем выбросов, расположенных в муниципалитетах страны с населением более 50 000 жителей. Если уровень выбросов автомобиля, на котором едет водитель, не соответствует определенным параметрам, ему запрещен въезд.

Поэтому этот знак сопровождается дополнительной табличкой, на которой перечислены предельно допустимые вредные выбросы. Последние параметры каждый муниципалитет устанавливает по собственному усмотрению.

Суть в том, что автомобиль должен иметь экологический знак (специальную наклейку) от Генерального управления дорожного движения, по которому и определяются уровни выбросов машины.

Знак "Зона с низким уровнем выбросов" с дополнительной табличкой. Фото: ACN

Штраф за нарушение

Если водитель заехал в зону с низким уровнем выбросов, но экологический знак авто не соответствует требованиям, то ему грозит штраф в размере 200 евро (около 8768 грн).

Ранее мы писали про новый дорожный знак, значение которого почти никто не понимает. Также рассказывали о дорожном знаке, который спасает жизни водителям и их автомобили.