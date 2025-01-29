Новий незрозумілий дорожній знак — що він забороняє

Знак R 120. Фото: 24tv.ua

Цей заборонний дорожній знак у червоному колі з зображеним на ньому чорного силуету автомобіля й цяточками, які вилітають з-під коліс, можна побачити поки лише в Іспанії. Але не виключено, що через свою важливість, він може невдовзі поширитися по всьому Євросоюзі й навіть дістатися України.

Про це повідомив 20minutos.

Читайте також:

Що означає знак R 120

Цей знак використовується для регулювання доступу до зон з низьким рівнем викидів, розташованих у муніципалітетах країни з населенням понад 50 000 мешканців. Якщо рівень викидів автомобіля, на якому їде водій, не відповідає певним параметрам, йому заборонено в’їзд.

Тому цей знак супроводжується додатковою табличкою, на якій перераховані гранично допустимі шкідливі викиди. Останні параметри кожен муніципалітет встановлює на власний розсуд.

Річ у тім, що автомобіль повинен мати екологічний знак (спеціальну наліпку) від Генерального управління дорожнього руху, за яким й визначаються рівні викидів машини.

Знак "Зона з низьким рівнем викидів" з додатковою табличкою. Фото: ACN

Штраф за порушення

Якщо водій заїхав в зону з низьким рівнем викидів, але екологічний знак авто не відповідає вимогам, то йому загрожує штраф у розмірі 200 євро (близько 8768 грн).

Раніше ми писали про новий дорожній знак, значення якого майже ніхто не розуміє. Також розповідали про дорожній знак, який рятує життя водіям та їхні автомобілі.