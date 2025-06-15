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Головна Авто Кумедний дорожній знак спантеличує водіїв — що він означає

Кумедний дорожній знак спантеличує водіїв — що він означає

Ua en ru
Дата публікації: 15 червня 2025 17:40
Знак з медузою та знаком питання спантеличує водіїв: що він означає
Знак S-24. Фото: freepik.com
Ключові моменти На що вказує знак Покарання за ігнор

Знак S-24 з зображенням медузи та знаком питання може здатися кумедним, але його використання щільно пов'язане з безпекою водіння. Його часто можна побачити на дорогах Іспанії, але більшість водіїв не до кінця розуміють значення цього знаку — найбільше проблем викликає саме знак питання.

Про це повідомив Auto Swiat.

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На що вказує знак

Знак S-24 інформує, що водій більше не зобов'язаний використовувати ближнє світло фар. Але це не означає, що він повинен негайно їх вимикати. Знак питання є сигналом про те, що водій може сам це вирішити, адже увімкнені фари покращать безпеку.

Цей знак зазвичай з'являється в кінці тунелів, де абсолютно необхідно використовувати ближнє світло. Йому передує круглий синій знак R-413, який має такий самий значок, але без знака питання. Це вимога щодо використання ближнього світла, яку розміщують перед тунелями.

Знак R-413 вимагає ввімкнути ближнє світло фар.
Знак R-413. Фото: auto-swiat.pl

Покарання за ігнор

В Іспанії невикористання світлових вогнів у тунелях карається штрафом до 200 євро. В автомобілях з датчиком сутінків можна їздити безтурботно, але в машинах без автоматичного ввімкнення вогнів водій повинні пам’ятати про безпеку під час наближення до тунелю.

Раніше ми писали, що означає дивний дорожній знак з зображенням авто з крапками з-під коліс. Також пояснювали, чому знак STOP має вісім кутів.

дорожні знаки авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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