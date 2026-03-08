Лишний человек в салоне: кто платит штраф за переполненное авто в 2026 году

Водитель и пассажиры авто. Фото: freepik.com

В 2026 году украинские водители продолжают нести полную ответственность за соблюдение правил безопасной перевозки людей. Любое превышение лимита пассажирских мест, зафиксированных в технических документах, становится поводом для остановки полицией и наложения штрафа.

Технические нормы

Количество мест в легковом транспорте строго ограничено характеристиками завода-изготовителя и соответствующей записью в техпаспорте. Например, если документация предусматривает только пять мест, то пребывание шестого человека в салоне автомобиля автоматически считается правонарушением.

Полиция имеет полное право остановить такое транспортное средство для проверки соответствия реального количества людей тому, что указано в документах. Юристы Безоплатной правовой помощи отмечают, что ориентироваться нужно исключительно на официальные данные регистрационного документа, а не на фактическое наличие свободного пространства в машине.

Денежное взыскание

За игнорирование установленных норм перевозки предусмотрен штраф в размере десяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Сейчас сумма такого административного взыскания составляет 170 грн. Ответственность за уплату средств возлагается непосредственно на лицо, управляющее автомобилем.

Аналогичные правила действуют и для профессиональных перевозчиков, осуществляющих междугородние или международные рейсы, а также для водителей маршрутных такси. Независимо от типа перевозок, общее количество людей не может превышать количество мест для сидения, иначе придется заплатить 170 грн.

Особая опасность

Значительно более суровые наказания ждут лиц, которые перевозят пассажиров в местах, совсем не предназначенных для этого. Речь идет о пребывании людей в прицепах или грузовых отсеках автомобилей без наличия специального разрешения на подобные действия.

Такие случаи расцениваются законом как создание повышенной опасности для жизни и здоровья участников движения. Сумма штрафа в подобных ситуациях может быть существенно выше стандартных выплат, так как риски во время движения возрастают многократно.