Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Кто платит штраф за лишнего пассажира в автомобиле в 2026 году

Кто платит штраф за лишнего пассажира в автомобиле в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 11:45
Лишний человек в салоне: кто платит штраф за переполненное авто в 2026 году
Водитель и пассажиры авто. Фото: freepik.com

В 2026 году украинские водители продолжают нести полную ответственность за соблюдение правил безопасной перевозки людей. Любое превышение лимита пассажирских мест, зафиксированных в технических документах, становится поводом для остановки полицией и наложения штрафа.

Об этом сообщили Факты ICTV.

Реклама
Читайте также:

Технические нормы

Количество мест в легковом транспорте строго ограничено характеристиками завода-изготовителя и соответствующей записью в техпаспорте. Например, если документация предусматривает только пять мест, то пребывание шестого человека в салоне автомобиля автоматически считается правонарушением.

Полиция имеет полное право остановить такое транспортное средство для проверки соответствия реального количества людей тому, что указано в документах. Юристы Безоплатной правовой помощи отмечают, что ориентироваться нужно исключительно на официальные данные регистрационного документа, а не на фактическое наличие свободного пространства в машине.

Денежное взыскание

За игнорирование установленных норм перевозки предусмотрен штраф в размере десяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Сейчас сумма такого административного взыскания составляет 170 грн. Ответственность за уплату средств возлагается непосредственно на лицо, управляющее автомобилем.

Аналогичные правила действуют и для профессиональных перевозчиков, осуществляющих междугородние или международные рейсы, а также для водителей маршрутных такси. Независимо от типа перевозок, общее количество людей не может превышать количество мест для сидения, иначе придется заплатить 170 грн.

Также читайте:

Новые штрафы для водителей электросамокатов в 2026 году

Где нельзя парковаться в Украине в 2026 году

Особая опасность

Значительно более суровые наказания ждут лиц, которые перевозят пассажиров в местах, совсем не предназначенных для этого. Речь идет о пребывании людей в прицепах или грузовых отсеках автомобилей без наличия специального разрешения на подобные действия.

Такие случаи расцениваются законом как создание повышенной опасности для жизни и здоровья участников движения. Сумма штрафа в подобных ситуациях может быть существенно выше стандартных выплат, так как риски во время движения возрастают многократно.

авто штраф штрафы автомобиль водители водитель
Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации