Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Хто сплачує штраф за зайвого пасажира в автомобілі у 2026 році

Хто сплачує штраф за зайвого пасажира в автомобілі у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 11:45
Зайва людина в салоні: хто платить штраф за переповнене авто у 2026 році
Водій та пасажири авто. Фото: freepik.com

У 2026 році українські водії продовжують нести повну відповідальність за дотримання правил безпечного перевезення людей. Будь-яке перевищення ліміту пасажирських місць, зафіксованих у технічних документах, стає приводом для зупинки поліцією та накладення штрафу.

Про це повідомили Факти ICTV.

Реклама
Читайте також:

Технічні норми

Кількість місць у легковому транспорті суворо обмежена характеристиками заводу-виробника та відповідним записом у техпаспорті. Наприклад, якщо документація передбачає лише п’ять місць, то перебування шостої особи в салоні автомобіля автоматично вважається правопорушенням.

Поліція має повне право зупинити такий транспортний засіб для перевірки відповідності реальної кількості людей тій, що вказана в документах. Юристи Безоплатної правової допомоги наголошують, що орієнтуватися потрібно виключно на офіційні дані реєстраційного документа, а не на фактичну наявність вільного простору в машині.

Грошове стягнення

За ігнорування встановлених норм перевезення передбачено штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Наразі сума такого адміністративного стягнення становить 170 грн. Відповідальність за сплату коштів покладається безпосередньо на особу, яка керує автомобілем.

Аналогічні правила діють і для професійних перевізників, які здійснюють міжміські чи міжнародні рейси, а також для водіїв маршрутних таксі. Незалежно від типу перевезень, загальна кількість людей не може перевищувати кількість місць для сидіння, інакше доведеться сплатити 170 грн.

Також читайте:

Нові штрафи для водіїв електросамокатів у 2026 році

Де не можна паркуватися в Україні у 2026 році

Особлива небезпека

Значно суворіші покарання чекають на осіб, які перевозять пасажирів у місцях, зовсім не призначених для цього. Йдеться про перебування людей у причепах або вантажних відсіках автомобілів без наявності спеціального дозволу на подібні дії.

Такі випадки розцінюються законом як створення підвищеної небезпеки для життя та здоров’я учасників руху. Сума штрафу в подібних ситуаціях може бути суттєво вищою за стандартні виплати, позаяк ризики під час руху зростають багаторазово.

авто штраф штрафи автомобіль водії водій
Ігор Саджа - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Ігор Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації