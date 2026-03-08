Зайва людина в салоні: хто платить штраф за переповнене авто у 2026 році

Водій та пасажири авто. Фото: freepik.com

У 2026 році українські водії продовжують нести повну відповідальність за дотримання правил безпечного перевезення людей. Будь-яке перевищення ліміту пасажирських місць, зафіксованих у технічних документах, стає приводом для зупинки поліцією та накладення штрафу.

Технічні норми

Кількість місць у легковому транспорті суворо обмежена характеристиками заводу-виробника та відповідним записом у техпаспорті. Наприклад, якщо документація передбачає лише п’ять місць, то перебування шостої особи в салоні автомобіля автоматично вважається правопорушенням.

Поліція має повне право зупинити такий транспортний засіб для перевірки відповідності реальної кількості людей тій, що вказана в документах. Юристи Безоплатної правової допомоги наголошують, що орієнтуватися потрібно виключно на офіційні дані реєстраційного документа, а не на фактичну наявність вільного простору в машині.

Грошове стягнення

За ігнорування встановлених норм перевезення передбачено штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Наразі сума такого адміністративного стягнення становить 170 грн. Відповідальність за сплату коштів покладається безпосередньо на особу, яка керує автомобілем.

Аналогічні правила діють і для професійних перевізників, які здійснюють міжміські чи міжнародні рейси, а також для водіїв маршрутних таксі. Незалежно від типу перевезень, загальна кількість людей не може перевищувати кількість місць для сидіння, інакше доведеться сплатити 170 грн.

Особлива небезпека

Значно суворіші покарання чекають на осіб, які перевозять пасажирів у місцях, зовсім не призначених для цього. Йдеться про перебування людей у причепах або вантажних відсіках автомобілів без наявності спеціального дозволу на подібні дії.

Такі випадки розцінюються законом як створення підвищеної небезпеки для життя та здоров’я учасників руху. Сума штрафу в подібних ситуаціях може бути суттєво вищою за стандартні виплати, позаяк ризики під час руху зростають багаторазово.