Кроссовер с управляемостью BMW по цене доступной Honda

31 января 2026 17:35
Почему этот японский кроссовер называют BMW для рациональных водителей
Красный кроссовер Mazda CX-5 2026 года. Фото: Mazda

Mazda CX-5 предлагает ощущения от вождения на уровне премиальных европейских брендов. Ведь японский кроссовер удачно сочетает точность управления BMW с доступной стоимостью обслуживания, присущей Honda.

Об этом написал Top Speed.

Успехи на конкурентном рынке

Mazda выбрала путь создания автомобиля для водителя, игнорируя погоню за максимальным объемом багажника в пользу качества материалов и изысканного дизайна. Такое позиционирование позволяет бренду привлекать покупателей, которые ранее рассматривали только базовые комплектации люксовых марок. Несмотря на статус массового бренда, компания уделяет внимание мелочам, которые создают ощущение тщательно изготовленного продукта.

Сердцем кроссовера является 2,5 литровый атмосферный двигатель мощностью 190 л.с. и крутящим моментом 252 Нм. Силовая установка обеспечивает плавное ускорение и уверенность при маневрах, что в сочетании с полным приводом делает поездку безопасной при любых погодных условиях. Рулевое управление модели считается одним из самых точных в классе, создавая прямую связь между водителем и дорогой.

Комфорт в пределах бюджета

Интерьер автомобиля выполнен в минималистичном стиле с использованием мягких поверхностей и продуманной эргономикой.

Даже начальные комплектации предлагают уровень сборки, превосходящий ожидания от кроссовера по цене массового сегмента. Это подкрепляется умеренными затратами на страхование и сервис, а также высокой остаточной стоимостью на вторичном рынке.

авто BMW автомобиль характеристики Honda
Сергей Якуба
Автор:
Сергей Якуба
