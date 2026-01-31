Чому цей японський кросовер називають BMW для раціональних водіїв

Червоний кросовер Mazda CX-5 2026 року. Фото: Mazda

Mazda CX-5 пропонуює відчуття від водіння на рівні преміальних європейських брендів. Адже японський кросовер вдало поєднує точність керування BMW з доступною вартістю обслуговування, властивою Honda.

Про це написав Top Speed.

Реклама

Читайте також:

Успіхи на конкурентному ринку

Mazda обрала шлях створення автомобіля для водія, ігноруючи гонитву за максимальним об'ємом багажника на користь якості матеріалів та вишуканого дизайну. Таке позиціонування дозволяє бренду залучати покупців, які раніше розглядали лише базові комплектації люксових марок. Попри статус масового бренду, компанія приділяє увагу дрібницям, які створюють відчуття ретельно виготовленого продукту.

Серцем кросовера є 2,5 літровий атмосферний двигун потужністю 190 к.с. та крутним моментом 252 Нм. Силова установка забезпечує плавне прискорення та впевненість під час маневрів, що в поєднанні з повним приводом робить поїздку безпечною за будь-яких погодних умов. Рульове керування моделі вважається одним з найбільш точних у класі, створюючи прямий зв'язок між водієм та дорогою.

Також читайте:

Найбільш недооцінений японський кросовер

Кросовер, який варто купити вживаним у 2026 році

Комфорт у межах бюджету

Інтер'єр автомобіля виконаний у мінімалістичному стилі з використанням м’яких поверхонь та продуманою ергономікою.

Навіть початкові комплектації пропонують рівень збірки, що перевершує очікування від кросовера за ціною масового сегмента. Це підкріплюється помірними витратами на страхування та сервіс, а також високою залишковою вартістю на вторинному ринку.