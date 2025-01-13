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Кроссовер Toyota, превзошедший 4Runner, Tacoma и Tundra

13 января 2025 07:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Модель Toyota, которая превзошла 4Runner, Tacoma и Tundra вместе взятые
2025 Toyota RAV4. Фото: Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

4Runner, Tacoma и Tundra — популярные модели автомобиля Toyota. Но один кроссовер является самым популярным автомобилем, который по продажам в США превзошел все машины с внедорожными возможностями.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Объемы продаж

По данным Top Speed, в 2024 году было продано 475 193 единиц Toyota RAV4. По сравнению с 2023 годом продажи выросли на 9,3%. В то же время 4Runner продала 92 156 штук, Tacoma — 192 813, Tundra — 159 528 моделей.

4Runner и Tacoma показывают не те результаты, которые от них ожидают. Например, в 2023 году 4Runner продал 109 951 авто, а Tacoma — 234 768. В отличие от них Tundra продала 125 185 моделей, поэтому она также имела положительный рост, хотя и не в таких объемах, как RAV4.

Причины успеха

Дополнительная причина популярности RAV4 — разумная цена. Модель 2024 года стоит от 28 675 долларов, в то время как 4Runner — от 40 705 долларов. Кроме того, RAV4 предлагает надежную гибридную силовую установку и модель PHEV.

4Runner может столкнуться с падением продаж, так как модель 2024 года является частью пятого поколения, которое было выпущено в далеком 2010 году. Возможно, поклонники ждут выхода шестого поколения в 2025 году.

Ранее мы писали, что Toyota существенно снижает цену на популярный кроссовер. Также сообщалось о выходе бюджетной версии Toyota Camry в 2025 году.

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