Модель Toyota, яка перевершила 4Runner, Tacoma та Tundra разом узяті

2025 Toyota RAV4. Фото: Toyota

4Runner, Tacoma та Tundra — популярні моделі автомобіля Toyota. Але один кросовер є найпопулярнішим автомобілем, який за продажами в США перевершив усі машини з позашляховими можливостями.

Про це написав Motor Biscuit.

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Обсяги продажів

За даними Top Speed, у 2024 році було продано 475 193 одиниць Toyota RAV4. У порівнянні з 2023 роком продажі зросли на 9,3%. Водночас 4Runner продала 92 156 штук, Tacoma — 192 813, Tundra — 159 528 моделей.

4Runner та Tacoma показують не ні результати, які від них очікують. Наприклад, у 2023 році 4Runner продав 109 951 авто, а Tacoma — 234 768. На відміну від них Tundra продала 125 185 моделей, тому вона також мала позитивне зростання, хоча й не у таких обсягах, як RAV4.

Причини успіху

Додаткова причина популярності RAV4 — розумній ціні. Модель 2024 року коштує 28 675 доларів, водночас 4Runner — від 40 705 доларів. Крім того, RAV4 пропонує надійну гібридну силову установку та модель PHEV.

4Runner може зіткнутися з падінням продажів, через те, що модель 2024 року є частиною п’ятого покоління, яке було випущено в далекому 2010 році. Можливо, прихильники чекають на вихід шостого покоління у 2025 році.

Раніше ми писали, що Toyota суттєво знижує ціну на популярний кросовер. Також повідомлялося про вихід бюджетної версії Toyota Camry 2025 року.