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Главная Авто Коварный тест ПДД о буксировке: кто нарушает правила

Коварный тест ПДД о буксировке: кто нарушает правила

Ua ru
18 сентября 2026 20:40
Сложный тест ПДД: кто из водителей нарушает правила
Буксировка транспортных средств. Рисунок: За! Правилами

Задача по теме о буксировке и эксплуатации транспортных средств, а также о предупреждающих сигналах. На участке дороги зеленый автомобиль буксирует мотоцикл, а автобус — желтую машину. Водитель какого транспортного средства нарушает правила, осуществляя буксировку, в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель зеленого автомобиля.
  2. Водитель автобуса.
  3. Оба водителя нарушают правила.
  4. Оба водителя не нарушают правила.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто порушує правила

В соответствии с пунктом 9.8 (г) ПДД, на буксирующем транспортном средстве должен быть включен ближний свет фар. А согласно пункту 9.9 (г) ПДД, на буксируемом транспортном средстве должна быть включена аварийная световая сигнализация. Все участники дорожной ситуации соблюдают эти требования.

Согласно пункту 23.10 (г) ПДД, запрещается буксировать мотоциклы без бокового прицепа. Однако зеленый автомобиль буксирует мотоцикл с коляской, что полностью разрешено правилами. Но согласно пункту 23.10 (д) ПДД, буксировка автобусами запрещена.

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Таким образом, нарушает правила буксировки только водитель автобуса.

Правильный ответ № 2

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авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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