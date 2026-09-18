Складний тест ПДР: хто з водіїв порушує правила

Буксирування транспортних засобів. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про буксирування та експлуатацію транспортних складів, а також про попереджувальні сигнали. На ділянці дороги зелений автомобіль буксирує мотоцикл, а автобус — жовту машину. Водій якого транспортного засобу порушує правила, здійснюючи буксирування, у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій зеленого автомобіля. Водій автобуса. Обидва водії порушують правила. Обидва водії не порушують правила.

Розбір задачі

Відповідно до пункту 9.8 (ґ) ПДР, на транспортному засобі, що буксирує, повинно бути увімкнене ближнє світло фар. А згідно з пунктом 9.9 (г) ПДР, на транспортному засобі, що буксирується, повинна бути увімкнена аварійна світлова сигналізація. Усі учасники дорожньої ситуації дотримуються цих вимог.

За пунктом 23.10 (г) ПДР, забороняється буксирувати мотоцикли без бокового причепа. Проте зелений автомобіль буксирує мотоцикл з коляскою, що повністю дозволено правилами. Але, відповідно до пункту 23.10 (д) ПДР, буксирування автобусами забороняється.

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Таким чином, порушує правила буксирування лише водій автобуса.

Правильна відповідь №2

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