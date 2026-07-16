Подержанная Honda Civic VIII: стоит ли покупать

Honda Civic хэтчбек (2005–2009). Фото: wikipedia.org

Появление восьмого поколения Honda Civic в 2005 году вызвало настоящий фурор на автомобильном рынке. Японский хэтчбек выглядел невероятно футуристично на фоне консервативных конкурентов. Даже спустя годы этот автомобиль выделяется в потоке и медленно теряет в цене. Однако за неординарной внешностью скрывается очень простая, выносливая и надежная техника, которая редко доставляет владельцам серьезные поломки.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Космический стиль

Дизайнеры создали стремительный клиновидный силуэт со скрытыми ручками задних дверей и необычными треугольными элементами выхлопной системы. Однако такая форма кузова имеет обратную сторону в виде ограниченной видимости назад, из-за чего установка парковочных датчиков становится необходимостью. Салон удивляет двухуровневой приборной панелью и великолепными возможностями трансформации.

Благодаря центральному расположению топливного бака под передними сиденьями инженерам удалось реализовать уникальную систему сидений Magic Seats. Они легко складываются одним движением, создавая абсолютно ровный пол и освобождая пространство для перевозки крупногабаритных вещей. Все версии модели уже в базовой комплектации оснащались кондиционером, полным комплектом подушек безопасности и системой стабилизации.

Надежные двигатели

Линейка двигателей состоит из проверенных временем агрегатов, которые работают в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Наиболее сбалансированным выбором является бензиновый двигатель объемом 1,8 л мощностью 140 л.с. Этот двигатель обеспечивает отличную динамику, потребляет умеренное количество топлива и оснащен надежной цепью ГРМ.

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Базовый двигатель объемом 1,4 л мощностью 100 л.с. также отличается долговечностью, но его мощности недостаточно для быстрой езды. При выборе автомобиля лучше избегать версий с автоматической коробкой передач в паре с двигателем объемом 1,8 л, поскольку этот агрегат сложен и дорог в ремонте. Зато гибридный седан с двигателем объемом 1,4 л и вариатором CVT радует надежностью и низким расходом топлива на уровне 4,6 л/100 км.

Типичные проблемы

В целом конструкция модели очень прочная, а кузов и подвеска хорошо противостоят коррозии и износу. Механики подтверждают, что владельцы обращаются в сервис преимущественно для проведения планового технического обслуживания. Однако перед покупкой стоит обратить внимание на несколько характерных для этой модели мелких недостатков.

Чаще всего водители жалуются на скрип пластиковых деталей салона, особенно на машинах до рестайлинга 2008 года. Также в сырую погоду могут запотевать фары, а из-за влаги иногда окисляются контакты кнопок управления окнами.

В дизельных версиях объемом 2,2 л из-за использования неподходящего масла возможно задирание свечей накаливания, что затрудняет запуск двигателя в холодное время года.

Ранее Новини.LIVE писали, что самой надежной моделью Honda оказался не Civic. Масштабный анализ автомобилей бренда показал, что легендарный компактный седан даже не приблизился к первой позиции в списке долгожителей.

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