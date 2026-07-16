Вживана Honda Civic VIII: чи варто купити

Honda Civic хетчбек (2005−2009). Фото: wikipedia.org

Поява восьмого покоління Honda Civic у 2005 році викликала справжній фурор на автомобільному ринку. Японський хетчбек мав неймовірний футуристичний вигляд на тлі консервативних конкурентів. Навіть через роки цей автомобіль виділяється в потоці та повільно втрачає в ціні. Проте за неординарною зовнішністю ховається дуже проста, витривала та надійна техніка, яка рідко турбує власників серйозними поломками.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Космічний стиль

Дизайнери створили стрімкий клиноподібний силует з прихованими ручками задніх дверей та незвичними трикутними елементами вихлопної системи. Проте така форма кузова має зворотний бік у вигляді обмеженої видимості назад, через що встановлення паркувальних датчиків стає необхідністю. Салон дивує дворівневою панеллю приладів та чудовими можливостями трансформації.

Завдяки центральному розташуванню паливного бака під передніми кріслами інженерам вдалося реалізувати унікальну систему сидінь Magic Seats. Вони легко складаються одним рухом, створюючи абсолютно рівну підлогу та звільняючи простір для перевезення великих речей. Усі версії моделі вже в базовому виконанні оснащувалися кондиціонером, повним комплектом подушок безпеки та системою стабілізації.

Надійні мотори

Лінійка двигунів складається з перевірених часом агрегатів, які працюють у парі з 6-ступеневою механічною коробкою передач. Найбільш збалансованим вибором є бензиновий двигун об'ємом 1,8 л потужністю 140 к.с. Цей мотор забезпечує відмінну динаміку, споживає помірну кількість пального та оснащений витривалим ланцюгом ГРМ.

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Базовий двигун об'ємом 1,4 л на 100 к.с. також демонструє довговічність, але його потужності замало для швидкої їзди. Під час вибору автомобіля краще уникати версій з автоматичною трансмісією в парі з двигуном 1,8 л, позаяк цей агрегат є складним і дорогим у ремонті. Натомість гібридний седан з двигуном об'ємом 1,4 л та варіатором CVT тішить надійністю та низькою витратою пального на рівні 4,6 л/100 км.

Типові проблеми

Загалом конструкція моделі дуже міцна, а кузов та підвіска добре чинять опір корозії та зносу. Механіки підтверджують, що власники звертаються до сервісу переважно для проведення планового технічного обслуговування. Проте перед покупкою варто звернути увагу на кілька характерних для цієї моделі дрібних недоліків.

Найчастіше водії скаржаться на скрипи пластикових деталей салону, особливо на машинах до рестайлінгу 2008 року. Також у сиру погоду можуть запотівати фари, а через вологу іноді окиснюються контакти кнопок керування вікнами.

У дизельних версіях об'ємом 2,2 л через використання невідповідної оливи можливе закоксовування свічок розжарювання, що ускладнює запуск двигуна в холодну пору року.

Раніше Новини.LIVE писали, що найнадійнішою моделлю Honda виявився не Civic. Масштабний аналіз транспортних засобів бренду показав, що легендарний компактний седан навіть не наблизився до першої позиції у списку довгожителів.

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