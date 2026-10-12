Лучшие универсалы в Украине в 2026 году: ТОП-5 альтернатив кроссоверам

Seat Leon Sportstourer 2020 года. Фото: netcarshow.com

Прогнозы о полном доминировании кроссоверов не оправдались. Современные легковые универсалы, несмотря на большое количество альтернатив на рынке, продолжают удерживать прочные позиции благодаря сочетанию комфорта и практичности. Они предлагают покупателям огромное багажное пространство по значительно более выгодной цене. В автосалонах Украины можно найти немало интересных вариантов с таким типом кузова.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина.

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Основные преимущества

Базовые хэтчбеки обычно имеют меньшие габариты, а создание длинного кузова с объемным отсеком происходит за счет увеличенного заднего свеса. Задняя стенка расположена почти вертикально, что позволяет максимально эффективно использовать внутренний объём для перевозки грузов. Такая конструкция позволяет легко разместить крупногабаритные вещи, а улучшенная задняя подвеска поддерживает стабильную высоту автомобиля над дорогой, причем коммерческие автомобили или компактвэны с аналогичной вместимостью стоят значительно дороже.

Трансформация салона остается ключевой особенностью таких моделей, ведь задний диван легко складывается полностью или по частям. Двойной пол создает дополнительные удобства для упорядочивания вещей, тогда как специальные защитные сетки и плотные шторки гарантируют безопасность пассажиров и надежно скрывают имущество от посторонних глаз.

Доступный чех

Модель Škoda Octavia Combi на протяжении нескольких поколений подряд остается для покупателей главным символом практичности и доступности. Она предлагает самый большой багажник в своем классе объемом от 640 до 1700 л, сохраняя при этом самую низкую стартовую цену среди всех прямых конкурентов. На рынке представлена широкая гамма двигателей TSI объемом от 1,4 до 2 л мощностью от 150 до 204 л.с., а также 2-литровый дизель мощностью 150 л.с. и мягкий гибрид на базе силового агрегата 1,5 TSI.

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Покупатели могут выбрать оптимальную трансмиссию из 6-ступенчатой механической коробки, 7-ступенчатого робота DSG или классического 8-ступенчатого автомата. Можно заказать модификации с полным приводом на все четыре колеса, а стартовая цена автомобиля в украинских автосалонах начинается от 1 314 600 грн.

Бизнес-класс

Škoda Superb Combi предлагает пассажирам значительно больше внутреннего пространства и яркие элементы роскоши. Огромный багажный отсек объемом от 690 до 1920 л сочетается с представительным внешним видом и стремительными линиями кузова. Линейка двигателей состоит из мощных бензиновых вариантов 2,0 TFSI мощностью 190–265 л.с., а также эффективных дизельных двигателей объемом 2 л мощностью от 150 до 193 л.с.

Все доступные двигатели работают в паре с совершенной 7-ступенчатой автоматической коробкой передач DSG. Модель также предлагает покупателям бензиновый мягкий гибрид и надежные версии с полным приводом, а стартовая стоимость этой машины составляет от 1 785 850 грн.

Немецкий стандарт

Volkswagen Passat Variant девятого поколения продается на европейском рынке исключительно в кузове универсал. Автомобиль имеет большой багажник объемом от 690 до 1920 л, хотя линейка силовых агрегатов выглядит довольно сдержанной. В украинских автосалонах предлагают бензиновый двигатель 2.0 TSI мощностью 204 л.с. и дизельный двигатель 2.0 TDI мощностью 150 л.с.

Оба основных двигателя работают в паре с преселективной коробкой DSG-7, которая обеспечивает быстрое переключение передач. Кроме того, в каталогах представлена версия мягкого гибрида 1.5 TSI мощностью 150 л.с., а минимальная цена модели составляет от 2 114 247 грн.

Выбор для водителя

Спортивный BMW 3 Touring удачно сочетает легендарный баварский характер и практичность для повседневных поездок. Багажное отделение вмещает от 500 до 1510 л, что является наименьшим показателем в этой подборке, но полностью компенсируется удовольствием от вождения. Бензиновая линейка представлена версиями 318i мощностью 156 л.с. и 320i мощностью 184 л.с., а дизельные модификации представлены моделями 318d мощностью 150 л.с. и 320d мощностью 190 л.с.

Отдельного внимания заслуживает гибридная версия 330e Touring с возможностью подзарядки, которая позволяет проехать около 90 км исключительно на электрической тяге. Покупателям также доступны полноприводные комплектации, а начальная стоимость автомобиля начинается от 1 865 100 грн.

Испанский стиль

Seat Leon Sportstourer привлекает покупателей ярким дизайном и спортивной настройкой подвески. Автомобиль демонстрирует превосходную динамику с разгоном до сотни за 7,7 секунды, предлагая при этом вместительный багажник объемом от 620 до 1600 л.

Модель предлагается с одним силовым агрегатом в виде мягкого гибрида 1.5 TSI мощностью 150 л.с., который работает в паре с коробкой DSG. Благодаря такой комплектации автомобиль сохраняет одну из самых низких цен в своём классе, которая начинается от 1 377 459 грн.

Ранее Новини.LIVE писали о самых выносливых семейных универсалах после 100 000 км пробега. Издание Auto Bild провело тесты более 20 моделей, начиная с 2014 года, на дистанции 100 000 км, чтобы определить самые выносливые варианты.

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