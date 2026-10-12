Кращі універсали в Україні у 2026 році: ТОП-5 альтернатив кросоверам

Seat Leon Sportstourer 2020 року. Фото: netcarshow.com

Прогнози щодо повного домінування кросоверів не справдилися. Сучасні легкові універсали попри велику кількість альтернатив на ринку, продовжують утримувати міцні позиції завдяки поєднанню комфорту та практичності. Вони пропонують покупцям величезний багажний простір за значно вигіднішою ціною. В автосалонах України можна знайти чимало цікавих варіантів у цьому кузові.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна.

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Головні переваги

Базові хетчбеки зазвичай мають менші габарити, а створення довгого кузова з об'ємним відсіком відбувається завдяки збільшеному задньому звису. Задня стінка розташована майже вертикально, що дозволяє максимально ефективно використовувати внутрішній об'єм для перевезення вантажів. Така конструкція дає змогу легко розмістити великогабаритні речі, а покращена задня підвіска підтримує стабільну висоту машини над дорогою, причому комерційні авто або компактвени з подібною місткістю коштують значно дорожче.

Трансформація салону залишається ключовою особливістю таких моделей, адже задній диван легко складається повністю або частинами. Подвійна підлога створює додаткові зручності для впорядкування речей, тоді як спеціальні захисні сітки та щільні шторки гарантують безпеку пасажирів і надійно приховують майно від сторонніх очей.

Доступний чех

Модель Škoda Octavia Combi протягом кількох поколінь поспіль залишається для покупців головним символом практичності та доступності. Вона пропонує найбільший багажник у своєму класі об'ємом від 640 до 1700 л, зберігаючи при цьому найнижчу початкову вартість серед усіх прямих конкурентів. На ринку представлена широка гама моторів TSI об'ємом від 1,4 до 2,0 л потужністю від 150 до 204 к.с., а також 2-літровий дизель на 150 к.с. і м'який гібрид на основі силового агрегату 1,5 TSI.

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Покупці мають можливість обрати оптимальну трансмісію серед 6-ступеневої механіки, 7-ступеневого робота DSG або класичного 8-ступеневого автомата. Можна замовляти модифікації з повним приводом на всі чотири колеса, а початкова ціна автомобіля в українських автосалонах стартує від 1 314 600 грн.

Бізнес-клас

Škoda Superb Combi пропонує пасажирам значно більше внутрішнього простору та виразні елементи розкоші. Величезне багажне відділення об'ємом від 690 до 1920 л поєднується з представницьким зовнішнім виглядом та стрімкими лініями кузова. Лінійка моторів складається з потужних бензинових варіантів 2,0 TFSI на 190-265 к.с., а також ефективних дизелів об'ємом 2 л потужністю від 150 до 193 к.с.

Усі доступні двигуни працюють у парі з досконалою 7-ступеневою автоматичною коробкою передач DSG. Модель також пропонує покупцям бензиновий м'який гібрид і надійні версії з повним приводом, а початкова вартість цієї машини становить від 1 785 850 грн.

Німецький стандарт

Volkswagen Passat Variant дев'ятого покоління продається на європейському ринку виключно в кузові універсал. Автомобіль має великий багажник об'ємом від 690 до 1920 л, хоча лінійка силових агрегатів виглядає доволі стриманою. В українських автосалонах пропонують бензиновий мотор 2.0 TSI потужністю 204 к.с. і дизель 2.0 TDI на 150 к.с.

Обидва основні мотори працюють у зв'язці з преселективним роботом DSG-7, який забезпечує швидке перемикання передач. Додатково в каталогах присутня версія м'якого гібрида 1.5 TSI на 150 к.с., а мінімальна ціна моделі становить від 2 114 247 грн.

Драйверський вибір

Спортивний BMW 3 Touring вдало поєднує легендарний баварський характер і практичність для щоденних поїздок. Багажне відділення вміщує від 500 до 1510 л, що є найменшим показником у цій добірці, але повністю перекривається задоволенням від керування. Бензинова лінійка представлена версіями 318i на 156 к.с. та 320i на 184 к.с., а дизельні модифікації пропонують 318d на 150 к.с. і 320d на 190 к.с.

Окремої уваги заслуговує гібридна версія 330e Touring з можливістю підзарядки, яка дозволяє проїхати близько 90 км виключно на електричній тязі. Покупцям також доступні повнопривідні комплектації, а початкова вартість авто починається від 1 865 100 грн.

Іспанський стиль

Seat Leon Sportstourer приваблює покупців яскравим дизайном та спортивними налаштуваннями підвіски. Автомобіль демонструє чудову динаміку з розгоном до сотні за 7,7 секунди, пропонуючи при цьому місткий багажник об'ємом від 620 до 1600 л.

Модель пропонується з одним силовим агрегатом у вигляді м'якого гібрида 1.5 TSI потужністю 150 к.с., який працює разом з роботом DSG. Завдяки такій комплектації машина зберігає одну з найнижчих цін у своєму класі, яка стартує від 1 377 459 грн.

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