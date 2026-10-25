Kia Niro 2020 года. Фото: netcarshow.com

Компактный кроссовер Kia Niro разрабатывался как исключительно экономичный автомобиль для повседневных поездок. На вторичном рынке модель представлена в трех вариантах: обычный гибрид, плагин-гибрид и полностью электрическая модификация. Внешне эти машины выглядят одинаково, однако расходы на содержание и особенности эксплуатации у них, конечно же, существенно различаются.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Autopark.

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Выбор версии

Обычный гибрид Niro HEV сочетает в себе бензиновый двигатель 1.6 GDI и электродвигатель общей мощностью 141 л.с. Компактная батарея заряжается при торможении и движении, расход топлива составляет от 4,7 л/100 км.

Подзаряжаемый плагин-гибрид PHEV способен проехать исключительно на электричестве более 40 км, что позволяет покрывать повседневные городские потребности без капли бензина.

Полностью электрическая версия e-Niro с аккумулятором на 64 кВт·ч обеспечивает запас хода около 385 км.

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Вместо обычного вариатора гибридные модификации получили 6-ступенчатую роботизированную коробку DCT с двумя сцеплениями. Она гарантирует привычные и четкие переключения на скорости, но в городских пробках иногда работает с легкими рывками. Все выпущенные версии обоих поколений кроссовера имеют исключительно передний привод.

В украинских условиях

При выборе автомобиля на рынке США важно учитывать тип зарядного порта. Американские версии оснащены разъемами J1772 и CCS1, тогда как украинские зарядные станции массово используют Type 2 и CCS2. Из-за этого для ежедневной подзарядки аккумулятора придется докупать специальный переходник или полностью переоборудовать разъем.

Зимние морозы заметно влияют на характеристики электрических и плагин-гибридных модификаций. Без теплового насоса запас хода на одном заряде зимой существенно сокращается, а сам процесс зарядки длится дольше.

Обычный гибрид HEV в холодную погоду чаще запускает ДВС для обогрева салона, что приводит к увеличению расхода топлива.

Проверка перед покупкой

При осмотре подержанного электромобиля или плагин-гибрида необходимо обязательно провести компьютерную диагностику и оценить остаточный ресурс аккумулятора. Также важно проверить исправность обычного 12-вольтового аккумулятора, ведь именно он отвечает за запуск всех бортовых систем.

Для гибридов важно оценить плавность работы роботизированной коробки передач и убедиться в отсутствии рывков при трогании с места.

Бензиновый двигатель 1.6 GDI с непосредственным впрыском требует внимания к состоянию впускных клапанов, где со временем скапливается нагар.

Поскольку большинство машин привозят из Америки или Европы, перед оформлением сделки следует тщательно проверить реальный пробег и историю возможных аварий по VIN-коду.

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