Kia Niro 2020 року. Фото: netcarshow.com

Компактний кросовер Kia Niro створювали як виключно економний автомобіль для щоденних поїздок. На вторинному ринку модель представлена у трьох варіантах: звичайний гібрид, плагін-гібрид та повністю електрична модифікація. Зовні ці машини виглядають однаково, проте витрати на утримання й специфіка експлуатації в них звичайно ж суттєво відрізняються.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autopark.

Реклама

Вибір версії

Звичайний гібрид Niro HEV поєднує бензиновий мотор 1.6 GDI та електродвигун загальною потужністю 141 к.с. Компактна батарея заряджається під час гальмування та руху, машина споживає від 4,7 л/100 км.

Заряджуваний плагін-гібрид PHEV здатний проїхати суто на електриці понад 40 км, що дозволяє закривати щоденні міські потреби без краплі бензину.

Повністю електричний варіант e-Niro з акумулятором на 64 кВт-год забезпечує запас ходу близько 385 км.

Читайте також:

Замість звичайного варіатора гібридні модифікації отримали 6-ступеневу роботизовану коробку DCT з двома зчепленнями. Вона гарантує звичні та чіткі перемикання на швидкості, але в міських заторах іноді працює з легкими посмикуваннями. Усі випущені версії обох поколінь кросовера мають виключно передній привід.

В українських умовах

Під час вибору машини з ринку США важливо зважати на тип зарядного порту. Американські версії мають роз'єми J1772 та CCS1, тоді як українські станції масово використовують Type 2 і CCS2. Через це для щоденного відновлення запасу батареї доведеться докуповувати спеціальний перехідник або повністю переобладнувати порт.

Зимові морози помітно впливають на характеристики електричних і плагін-гібридних модифікацій. Без наявності теплової помпи запас ходу на одному заряді взимку суттєво скорочується, а сам процес відновлення енергії триває довше.

Звичайний гібрид HEV під час холодів частіше запускає ДВЗ для обігріву салону, що призводить до зростання витрати пального.

Перевірка перед купівлею

При огляді вживаного електромобіля або плагін-гібрида потрібно обов'язково зробити комп'ютерну діагностику та оцінити залишковий ресурс батареї. Також важливо перевірити справність звичайного 12-вольтового акумулятора, адже саме він відповідає за запуск усіх бортових систем.

Для гібридів важливо оцінити плавність роботи роботизованої коробки й переконатися у відсутності ривків під час рушання.

Бензиновий мотор 1.6 GDI з безпосереднім уприскуванням вимагає уваги до стану впускних клапанів, де з часом збирається нагар.

Позаяк більшість машин привозять з Америки або Європи, перед оформленням угоди слід ретельно перевірити реальний пробіг та історію можливих аварій за VIN-кодом.

Раніше Новини.LIVE писали, чому український ринок вживаних авто найбільш ризикований в Європі. Згідно з останніми даними, вітчизняний авторинок залишається найменш прозорим серед усіх країн Європи.

Також читайте, чому малий пробіг вживаного автомобіля може стати проблемою. Аналіз десятків тисяч техоглядів європейського порталу Carvago за 2023–2026 роки показав несподівану статистику.