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Главная Авто Компактные авто с наилучшим расходом топлива в 2026 году

Компактные авто с наилучшим расходом топлива в 2026 году

Ua ru
4 сентября 2026 15:45
ТОП-12 экономичных авто: какие модели потребляют меньше топлива
Toyota Prius 2026 года. Фото: edmunds.com

Стремительный рост цен на заправках заставляет водителей искать максимально экономичные варианты для ежедневных поездок. Современный авторынок предлагает немало компактных моделей с отличной топливной экономичностью. Умеренный расход топлива позволяет владельцам экономить немало средств на каждом километре пути. Эксперты выделили 12 автомобилей, которые потребляют меньше всего топлива в смешанном цикле.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

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Компактные седаны

Корейская модель Kia Forte открывает список с показателем расхода около 6,9 л/100 км в смешанном режиме.

Японский седан Nissan Sentra демонстрирует аналогичный расход и уверенно держится на уровне 6,9 л/100 км. Эти автомобили отлично подходят для спокойных повседневных поездок по городу и выездов за его пределы.

Немецкий Volkswagen Jetta предлагает показатели расхода от 5,8 до 8,1 л/100 км в зависимости от модификации и типа двигателя.

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Заряженный хэтчбек Toyota GR Corolla требует больше топлива из-за высокой мощности, показывая от 8,4 до 12,3 л/100 км.

Доступный класс

Бюджетный японский седан Nissan Versa потребляет от 5,8 до 8,7 л/100 км в различных режимах движения. Популярная модель Honda Civic демонстрирует стабильный результат со средним показателем около 6,5 л/100 км. Оба варианта предлагают хороший баланс между габаритами и практичностью.

Городской хэтчбек Mitsubishi Mirage радует владельцев умеренным расходом топлива от 5,4 до 6,5 л/100 км.

Корейский седан Hyundai Sonata предлагает широкий диапазон расхода топлива от 4,2 до 10,2 л/100 км благодаря наличию гибридных версий в линейке.

Лидеры экономичности

Классический седан Toyota Corolla уверенно держит показатель на уровне 6,7 л/100 км в смешанном цикле.

Гибридный плагин-хэтчбек Toyota Prius Prime демонстрирует отличный результат от 4,7 до 5 л/100 км.

Седан Hyundai Elantra в гибридном исполнении демонстрирует расход от 4 до 8,4 л/100 км.

Абсолютным победителем рейтинга стал гибрид Toyota Prius, расход которого составляет всего от 4,2 до 4,8 л/100 км.

Ранее Новини.LIVE писали о лучших новых семейных автомобилях в Украине с расходом топлива до 5 л/100 км. Они позволяют существенно экономить на заправках, но при этом не заставляют семью тесниться в маленьких малолитражках.

Также читайте, стоит ли покупать подержанную Toyota Prius третьего поколения. Специалисты подробно разобрали технические недостатки модели, в частности систему охлаждения и особенности обслуживания двигателя.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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