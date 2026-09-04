ТОП-12 економних авто: які моделі споживають менше пального

Toyota Prius 2026 року. Фото: edmunds.com

Стрімке зростання цін на заправках змушує водіїв шукати максимально економні варіанти для щоденних поїздок. Сучасний авторинок пропонує чимало компактних моделей з чудовою паливною ефективністю. Помірні витрати палива дозволяють власникам зберігати чимало коштів на кожному кілометрі шляху. Експерти виділили 12 машин, які споживають найменше пального у змішаному циклі.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

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Компактні седани

Корейська модель Kia Forte відкриває список із показником споживання близько 6,9 л/100 км у змішаному режимі.

Японський седан Nissan Sentra демонструє аналогічний апетит і впевнено тримає рівень у 6,9 л/100 км. Ці машини чудово підходять для спокійного щоденного пересування містом та виїздів за його межі.

Німецький Volkswagen Jetta пропонує показники споживання від 5,8 до 8,1 л/100 км залежно від модифікації та типу мотора.

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Доступний клас

Бюджетний японський седан Nissan Versa споживає від 5,8 до 8,7 л/100 км у різних режимах руху. Популярна модель Honda Civic демонструє стабільний результат із середнім показником близько 6,5 л/100 км. Обидва варіанти пропонують гарний баланс між габаритами та практичністю.

Міський хетчбек Mitsubishi Mirage тішить власників помірним апетитом від 5,4 до 6,5 л/100 км.

Корейський седан Hyundai Sonata пропонує широкий діапазон споживання від 4,2 до 10,2 л/100 км через наявність гібридних версій у лінійці.

Лідери економності

Класичний седан Toyota Corolla упевнено тримає показник на рівні 6,7 л/100 км у змішаному циклі.

Гібридний плагін-хетчбек Toyota Prius Prime показує чудовий результат від 4,7 до 5 л/100 км.

Седан Hyundai Elantra у гібридному виконанні демонструє споживання від 4 до 8,4 л/100 км.

Абсолютним переможцем рейтингу став гібрид Toyota Prius, який бере всього від 4,2 до 4,8 л/100 км.

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