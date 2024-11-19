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Когда водителям включать ближний свет, чтобы не получить штраф

19 ноября 2024 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Когда и почему водители должны включать ближний свет во избежание штрафов
Ближний свет. Фото: hella-bulbs.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Водители часто не знают, когда выключать или включать ближний свет фар на автомобиле, что может стоить немалых штрафов. Ознакомьтесь с основными требованиями безопасного вождения в разных условиях.

Об этом написал Главред.

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Когда водители должны включать ближний свет

  1. Во время движения в темное время суток (с 19:00 до 7:00), независимо от погодных условий.
  2. В любое время суток при недостаточной видимости (дождь, туман, снегопад, дым).
  3. Если дорожное покрытие мокрое, покрытое льдом или снегом, что снижает видимость.
  4. В туннелях, даже если освещение у них есть.

С 2024 года, согласно ПДД, в Украине продолжают требовать использование ближнего света фар во время движения на всех типах дорог, особенно когда ограничена видимость.

Ответственность за нарушение

Если не соблюдать эти правила, водитель не только подвергается опасности себя и других водителей на дороге, но и может получить штраф в размере от 425 грн до 510 грн.

Когда можно обойтись без света

  • На автомобильных дорогах с хорошей видимостью днем (в ясную погоду, на безоблачном небе) можно не использовать ближний свет фар, но это не касается движения через туннели или в условиях плохого освещения.
  • В дневное время на автомагистралях или за населенными пунктами можно использовать дневные ходовые огни вместо ближнего света фар, если автомобиль ими оборудован.

Ранее мы писали, какие штрафы могут получить водители, просто стоящие на светофоре. Также стало известно, что украинским водителям грозит новый зимний штраф.

авто штраф штрафы автомобиль водители ПДД правила дорожного движения

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