Коли та чому водії повинні вмикати ближнє світло, щоб уникнути штрафів

Ближнє світло. Фото: hella-bulbs.com

Водії часто не знають, коли вимикати чи вмикати ближнє світло фар на автомобілі, що може коштувати чималеньких штрафів. Ознайомтеся з основними вимогами безпечного водіння в різних умовах.

Про це написав Главред.

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Коли водії повинні вмикати ближнє світло

Під час руху в темну пору доби (з 19:00 до 7:00), незалежно від погодних умов. У будь-який час доби за умови недостатньої видимості (дощ, туман, снігопад, дим). Якщо дорожнє покриття мокре, покрите льодом або снігом, що знижує видимість. У тунелях, навіть якщо освітлення в них є.

З 2024 року згідно з ПДР в Україні продовжують вимагати використання ближнього світла фар під час руху на всіх типах доріг, особливо коли обмежена видимість.

Відповідальність за порушення

Якщо не дотримуватися цих правил, водій не лише наражатиметься на небезпеку себе та інших водіїв на дорозі, але й може отримати штраф у розмірі від 425 грн до 510 грн.

Коли можна обійтися без світла

На автомобільних дорогах з доброю видимістю вдень (у ясну погоду, на безхмарному небі), можна не використовувати ближнє світло фар, але це не стосується руху через тунелі або в умовах поганого освітлення.

У денний час на автомагістралях або поза населеними пунктами можна використовувати денні ходові вогні замість ближнього світла фар, якщо автомобіль ними обладнаний.

Раніше ми писали, які штрафи можуть отримати водії, просто стоячі на світлофорі. Також стало відомо, що українським водіям загрожує новий зимовий штраф.