Зимові штрафи в Україні — коли та за що водіям загрожує покарання

Патрульна поліція. Фото: Національна поліція.

На розгляді у Верховній Раді знаходиться законопроєкт №8369, який стосується безпеки транспортних засобів. Згідно з документом водіїв зобов'яжуть робити вдосконалення своїх автомобілів в холодну пору року.

Які зміни до ПДР готують народні депутати.

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Причини змін

Статистика дорожньо-транспортних пригод в Україні вказує, що особливо високий рівень аварійності спостерігається в період між пізньою осінню та ранньою зимою. Це пов'язано з погодними умовами, що впливають на безпеку дорожнього руху, зокрема, зниженням температури та обмерзанням дорожнього покриття.

В Австрії, Чехії, Німеччині та багатьох інших країнах Європи законом встановлена обов’язкова наявність зимової гуми на авто в холодну пору року. За порушення цієї вимоги передбачені відчутні штрафи.

Українські правила дорожнього руху не регламентують сезонну заміну шин. Кожен водій повинен перейматися цим питанням самостійно.

Що пропонують депутати

Обов'язкове використання зимових покришок дозволить зменшити ризик ДТП внаслідок покращення зчеплення автомобілів з дорожньою поверхнею.

Проєкт закону передбачає:

обов'язкове використання всесезонних або зимових шин з 1 листопада по 31 березня для легкових автомобілів (вагою до 3,5 тонни); обов'язкове використання зимових шин для транспортних засобів, вага яких перевищує 3,5 тонни, у той же період. запровадження адміністративної відповідальності за керування автомобілем без відповідних шин у зазначений проміжок часу.

Поки що невідомо, якими саме будуть розміри штрафу та інші стягнення за порушення нових правил.

На думку депутатів, ці кроки сприятимуть покращенню дорожньої безпеки в зимовий період та зменшенню кількості ДТП.

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