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Украинским водителям грозит новый зимний штраф — когда и за что

23 октября 2024 06:00
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Зимние штрафы в Украине — когда и за что водителям грозит наказание
Патрульная полиция Фото: Национальная полиция.
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

На рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект №8369, касающийся безопасности транспортных средств. Согласно документу водителей обяжут производить усовершенствование своих автомобилей в холодное время года.

Какие изменения в ПДД готовят народные депутаты.

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Причины изменений

Статистика ДТП в Украине указывает, что особенно высокий уровень аварийности наблюдается в период между поздней осенью и ранней зимой. Это связано с погодными условиями, влияющими на безопасность дорожного движения, в частности, снижением температуры и обледенением дорожного покрытия.

В Австрии, Чехии, Германии и многих других странах Европы законом установлено обязательное наличие зимней резины на авто в холодное время года. За нарушение этого требования предусмотрены ощутимые штрафы.

Украинские правила дорожного движения не регламентируют сезонную замену шин. Каждый водитель должен заниматься этим вопросом самостоятельно.

Что предлагают депутаты

Обязательное использование зимних покрышек позволит снизить риск ДТП вследствие улучшения сцепления автомобилей с дорожной поверхностью.

Проект закона предусматривает:

  1. обязательное использование всесезонных или зимних шин с 1 ноября по 31 марта для легковых автомобилей (весом до 3,5 т);
  2. обязательно использование зимних шин для транспортных средств, вес которых превышает 3,5 т, в тот же период.
  3. введение административной ответственности за управление автомобилем без соответствующих шин в указанный промежуток времени.

Пока неизвестно, какими будут размеры штрафа и другие взыскания за нарушение новых правил.

По мнению депутатов, эти шаги будут способствовать улучшению дорожной безопасности в зимний период и уменьшению количества ДТП.

Ранее юристы объяснили, как через суд отменить любой штраф за нарушение ПДД. Также мы писали, что с 1 ноября 2024 года во всех городах Украины вводится новое ограничение скорости.

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