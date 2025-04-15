Когда водителю можно не пропускать автомобили с мигалками

Авто с проблесковыми маячками. Фото: thereporteronline.com

Проблесковый маяк на транспортном средстве выполняет роль предупредительного сигнала для других водителей и показывает особую роль авто на дороге, часто связанную с экстренными службами, такими как скорая помощь, полиция или пожарная охрана. Впрочем, обычным водителям пропускать машины со специальными сигналами нужно не всегда.

Об этом написал Autodriver.

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Виды специальных сигналов

Синий цвет — проблесковые маячки полиции и других экстренных служб.

— проблесковые маячки полиции и других экстренных служб. Красный цвет — устанавливается дополнительно к синему, он имеет наивысшую приоритетность.

— устанавливается дополнительно к синему, он имеет наивысшую приоритетность. Зеленый цвет — используется в машинах, движущихся в колонне, и замыкающих данную колонну.

— используется в машинах, движущихся в колонне, и замыкающих данную колонну. Бело-лунный цвет — сигнал инкассаторских служб.

— сигнал инкассаторских служб. Оранжевый (или желтый) цвет — сигнал коммунальных служб, машин, везущих крупногабаритные и/или опасные грузы.

Сигналы, которые не дают приоритет

Бело-лунный цвет .

. Оранжевый (желтый) цвет.

Они должны лишь привлекать внимание к транспортному средству, которое их использует.

Комбинация специальных сигналов

Звуковой сигнал полиции используется с громкоговорителем и, преимущественно, красным проблесковым маячком в наиболее экстренных ситуациях и требует немедленно и безотлагательно дать дорогу.

Скорая помощь, полиция, пожарная и газовые службы также могут использовать сирену для проезда перекрестков на запрещающий свет светофора.

Синий проблесковый маячок без сирены применяется полицией при патрулировании, что не вызывает необходимости уступать дорогу.

Какие действия водителя

При приближении авто с синим маячком и звуковым сигналом, водитель обязан обеспечить беспрепятственный проезд такому автомобилю.

При появлении автомобиля с красным проблесковым маячком водитель должен прижаться к обочине и полностью остановить свое транспортное средство.

Уступать авто с мигалками не нужно, если предоставление преимущества на дороге невозможно в силу обстоятельств, которые от водителя не зависят, например, из-за пробки.

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