Коли водію можна не пропускати автомобілі з мигалками

Авто з проблисковими маячками. Фото: thereporteronline.com

Проблисковий маяк на транспортному засобі виконує роль попереджувального сигналу для інших водіїв та показує особливу роль авто на дорозі, часто пов'язану з екстреними службами, такими як швидка допомога, поліція чи пожежна охорона. Втім, звичайним водіям пропускати машини зі спеціальними сигналами потрібно не завжди.

Про це написав Autodriver.

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Види спеціальних сигналів

Синій колір — проблискові маячки поліції та інших екстрених служб.

— проблискові маячки поліції та інших екстрених служб. Червоний колір — встановлюється додатково до синього, він має найвищу пріоритетність.

— встановлюється додатково до синього, він має найвищу пріоритетність. Зелений колір — використовується в машинах, що рухаються в колоні, та замикають дану колону.

— використовується в машинах, що рухаються в колоні, та замикають дану колону. Біло-місячний колір — сигнал інкасаторських служб.

— сигнал інкасаторських служб. Помаранчевий (або жовтий) колір — сигнал комунальних служб, машин, що везуть великогабаритні та/або небезпечні вантажі.

Сигнали, які не дають пріоритет

Біло-місячний колір .

. Помаранчевий (жовтий) колір.

Вони повинні лише привертати увагу до транспортного засобу, який їх використовує.

Комбінація спеціальних сигналів

Звуковий сигнал поліції використовується з гучномовцем та, переважно, червоним проблисковим маячком у найбільш екстрених ситуаціях та вимагає негайно й невідкладно дати дорогу.

Швидка допомога, поліція, пожежна та газові служби також можуть використовувати сирену для проїзду перехресть на заборонене світло світлофора.

Синій проблисковий маячок без сирени застосовується поліцією при патрулюванні, що не викликає необхідності поступатися дорогою.

Які дії водія

При наближенні авто з синім маячком та звуковим сигналом, водій зобов’язаний забезпечити безперешкодний проїзд такому автомобілю.

При появі автомобіля з червоним проблисковим маячком водій має притиснутись до узбіччя та повністю зупинити свій транспортний засіб.

Поступатися авто з мигалками не потрібно, якщо надання переваги на дорозі неможливо через обставини, що від водія не залежать, наприклад, через затор.

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