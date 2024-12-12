Когда менять масло в автоматической коробке – совет из TikTok

Замена трансмиссионного масла. Фото: volvohowto.com

По данным Института исследований авторынка, в Украине почти 52% легковых машин оборудованы автоматической коробкой передач. Поэтому ставшая вирусной рекомендация известного механика в TikTok будет полезна для украинских водителей.

Об этом написал 20minutos.

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Совет первый

Один из самых известных механиков с аккаунтом @tallerredista поделился видео на TikTok. По его словам, если у вас автомобиль с автоматической коробкой, масло в этой части транспортного средства нужно заменить впервые на 90 000 км пробега, а затем каждые 60 000 км пробега.

Совет второй

Водители должны записывать время смены моторного масла, так как каждые две замены этой смазки соответствуют одной замене трансмиссионного масла.

"Кто бы что ни сказал, чтобы не писали в инструкциях к автомобилю, я всегда рекомендую заменять масло с таким пробегом", — подчеркнул механик.

Ранее мы писали, как правильно буксировать машину с автоматической коробкой передач. Также эксперты рассказали, почему может дергаться коробка автомат в авто.