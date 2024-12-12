Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Когда стоит менять масло в коробке автомат — совет из TikTok arrow

Когда стоит менять масло в коробке автомат — совет из TikTok

12 декабря 2024 06:00
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Когда менять масло в автоматической коробке – совет из TikTok
Замена трансмиссионного масла. Фото: volvohowto.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

По данным Института исследований авторынка, в Украине почти 52% легковых машин оборудованы автоматической коробкой передач. Поэтому ставшая вирусной рекомендация известного механика в TikTok будет полезна для украинских водителей.

Об этом написал 20minutos.

Читайте также:

Совет первый

Один из самых известных механиков с аккаунтом @tallerredista поделился видео на TikTok. По его словам, если у вас автомобиль с автоматической коробкой, масло в этой части транспортного средства нужно заменить впервые на 90 000 км пробега, а затем каждые 60 000 км пробега.

Совет второй

Водители должны записывать время смены моторного масла, так как каждые две замены этой смазки соответствуют одной замене трансмиссионного масла.

"Кто бы что ни сказал, чтобы не писали в инструкциях к автомобилю, я всегда рекомендую заменять масло с таким пробегом", — подчеркнул механик.

Ранее мы писали, как правильно буксировать машину с автоматической коробкой передач. Также эксперты рассказали, почему может дергаться коробка автомат в авто.

TikTok авто лайфхаки советы автомобиль

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:30 До предела далеко — какая культура активно дорожает в декабре

06:30 Повестка во время отсрочки — нужно ли идти в ТЦК

06:25 Минималка в Украине — сколько денег нужно на жизнь во Львове

06:20 Льготы людям с инвалидностью из-за войны — что будет в 2025

06:10 Обновление данных пенсионеров в ПФУ — кто попал в список

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

06:01 Украинцам объяснили, почему "блокируют" средства в Ощадбанке

05:58 Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию, — CBS News

05:58 Основные выплаты для военных — от чего они зависят

05:05 Будет снеголавинная опасность — синоптики дали прогноз на сегодня

04:34 Когда в Украине будет препарат на основе медицинского каннабиса

06:30 До предела далеко — какая культура активно дорожает в декабре

06:30 Повестка во время отсрочки — нужно ли идти в ТЦК

06:25 Минималка в Украине — сколько денег нужно на жизнь во Львове

06:20 Льготы людям с инвалидностью из-за войны — что будет в 2025

06:10 Обновление данных пенсионеров в ПФУ — кто попал в список

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

06:01 Украинцам объяснили, почему "блокируют" средства в Ощадбанке

05:58 Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию, — CBS News

05:58 Основные выплаты для военных — от чего они зависят

05:05 Будет снеголавинная опасность — синоптики дали прогноз на сегодня

04:34 Когда в Украине будет препарат на основе медицинского каннабиса

Эксклюзив

19:34 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

Text

01:51 Гетманцев заявил, что изменений курсообразования пока не будет

11 декабря 2024
Text

17:55 Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:03 Военный эксперт резко высказался по поводу мобилизации 18-летних

Text

13:44 Дикий назвал город, которому грозит повторная оккупация

Text

13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

Text

13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

Text

12:36 Протесты в Грузии — власти усиливают репрессии против митингующих

Text

09:54 Дикий объяснил к чему готовится РФ и почему не форсирует Днепр

Text

09:24 Налоговое резидентство за границей — Гетманцев дал совет

Text

08:25 Архитектор оценил риски обрушения моста Метро и Патона в Киеве

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника