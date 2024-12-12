Коли міняти оливу в автоматичній коробці — порада з TikTok

Заміна трансмісійної оливи. Фото: volvohowto.com

За даними Інституту досліджень авторинку, в Україні майже 52% легкових машин обладнані автоматичною коробкою передач. Тому рекомендація відомого механіка в TikTok, яка стала вірусною, буде корисною для українських водіїв.

Про це написав 20minutos.

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Порада перша

Один із найвідоміших механіків з акаунтом @tallerredista поділився відео на TikTok. За його словами, якщо у вас автомобіль з автоматичною коробкою передач, оливу в цій частині транспортного засобу потрібно замінити вперше на 90 000 км пробігу, а потім кожні 60 000 км пробігу.

Порада друга

Водії повинні записувати час зміни моторної оливи, позаяк кожних дві заміни цього мастила відповідають одній заміні трансмісійної оливи.

"Хто б що не сказав, щоб не писали в інструкціях до автомобіля, я завжди рекомендую замінювати масло з таким пробігом", — підкреслив механік.

Раніше ми писали, як правильно буксирувати машину з автоматичною коробкою передач. Також експерти розповіли, чому може смикатися коробка автомат в авто.