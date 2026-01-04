Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Кого считают худшими водителями — исследование

Кого считают худшими водителями — исследование

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 10:45
Каким водителям на дороге доверяют меньше всего: исследование
Уровень эмоциональной стабильности и уверенности водителя за рулем является ключевым фактором безопасности независимо от его возраста. Фото: freepik.com

Международное исследование компании Scrap Car Comparison выявило существенные расхождения между общественными стереотипами и реальной оценкой безопасности водителей разных поколений. Опрос показал, кому из участников дорожного движения доверяют меньше всего и какой возраст считается критическим для прекращения вождения.

Об этом сообщил Auto Swiat.

Реклама
Читайте также:

Риски поколения Z

Более трех четвертей респондентов определили представителей поколения Z (рожденных между 1997 и 2012 годами) как наиболее рискованную группу на дороге. Это восприятие прежде всего касается новичков, которые только что получили удостоверение и не имеют достаточного опыта самостоятельного управления.

Недостаток практики и юношеский азарт являются главными факторами, из-за которых эта категория воспринимается как источник опасности другими участниками движения.

Кризис доверия

Неожиданным результатом исследования стало то, что водителям возрастной группы 35-44 лет доверяют меньше всего. Несмотря на общее убеждение, что опыт накапливается с годами, эта категория, которая теоретически находится в пике своей водительской формы, вызывает значительный скептицизм у общественности.

Это свидетельствует, что одно лишь количество лет за рулем не является гарантией уверенности для других водителей и пешеходов.

Также читайте:

Почему каждый пятый водитель после электрокара покупает ДВС

От каких автомобилей спешат избавиться владельцы

Ограничения по возрасту

Отношение к старшим участникам дорожного движения также неоднозначно. Лишь 18% опрошенных чувствуют себя безопасно в автомобиле, где за рулем находится человек старше 80 лет. Почти половина участников исследования склоняется к мнению, что управление транспортным средством следует прекратить после достижения 70-летнего возраста.

В то же время отмечается, что состояние здоровья и регулярность вождения являются более важными показателями, чем цифры в паспорте.

Уверенность и практика

Эксперты отмечают, что уверенность в собственных способностях и ситуационная осведомленность играют ключевую роль в безопасности дорожного движения. Сочетание осторожности, терпения и уважения к другим водителям весит больше, чем годы стажа. Возраст может влиять на восприятие риска, однако решающее значение имеют отношение к правилам и состояние здоровья водителя.

авто возраст исследование автомобиль водители водитель
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации