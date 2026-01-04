Каким водителям на дороге доверяют меньше всего: исследование

Уровень эмоциональной стабильности и уверенности водителя за рулем является ключевым фактором безопасности независимо от его возраста. Фото: freepik.com

Международное исследование компании Scrap Car Comparison выявило существенные расхождения между общественными стереотипами и реальной оценкой безопасности водителей разных поколений. Опрос показал, кому из участников дорожного движения доверяют меньше всего и какой возраст считается критическим для прекращения вождения.

Риски поколения Z

Более трех четвертей респондентов определили представителей поколения Z (рожденных между 1997 и 2012 годами) как наиболее рискованную группу на дороге. Это восприятие прежде всего касается новичков, которые только что получили удостоверение и не имеют достаточного опыта самостоятельного управления.

Недостаток практики и юношеский азарт являются главными факторами, из-за которых эта категория воспринимается как источник опасности другими участниками движения.

Кризис доверия

Неожиданным результатом исследования стало то, что водителям возрастной группы 35-44 лет доверяют меньше всего. Несмотря на общее убеждение, что опыт накапливается с годами, эта категория, которая теоретически находится в пике своей водительской формы, вызывает значительный скептицизм у общественности.

Это свидетельствует, что одно лишь количество лет за рулем не является гарантией уверенности для других водителей и пешеходов.

Ограничения по возрасту

Отношение к старшим участникам дорожного движения также неоднозначно. Лишь 18% опрошенных чувствуют себя безопасно в автомобиле, где за рулем находится человек старше 80 лет. Почти половина участников исследования склоняется к мнению, что управление транспортным средством следует прекратить после достижения 70-летнего возраста.

В то же время отмечается, что состояние здоровья и регулярность вождения являются более важными показателями, чем цифры в паспорте.

Уверенность и практика

Эксперты отмечают, что уверенность в собственных способностях и ситуационная осведомленность играют ключевую роль в безопасности дорожного движения. Сочетание осторожности, терпения и уважения к другим водителям весит больше, чем годы стажа. Возраст может влиять на восприятие риска, однако решающее значение имеют отношение к правилам и состояние здоровья водителя.