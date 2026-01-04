Відео
Головна Авто Кого вважають найгіршими водіями — дослідження

Кого вважають найгіршими водіями — дослідження

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 10:45
Яким водіям на дорозі довіряють найменше: дослідження
Рівень емоційної стабільності та впевненості водія за кермом є ключовим фактором безпеки незалежно від його віку. Фото: freepik.com

Міжнародне дослідження компанії Scrap Car Comparison виявило суттєві розбіжності між суспільними стереотипами та реальною оцінкою безпеки водіїв різних поколінь. Опитування показало, кому з учасників дорожнього руху довіряють найменше та який вік вважається критичним для припинення водіння.

Про це повідомив Auto Swiat.

Реклама
Читайте також:

Ризики покоління Z

Понад три чверті респондентів визначили представників покоління Z (народжених між 1997 і 2012 роками) як найбільш ризиковану групу на дорозі. Це сприйняття насамперед стосується новачків, які щойно отримали посвідчення та не мають достатнього досвіду самостійного керування.

Брак практики та юнацький азарт є головними чинниками, через які ця категорія сприймається як джерело небезпеки іншими учасниками руху.

Криза довіри

Несподіваним результатом дослідження стало те, що водіям вікової групи 35-44 років довіряють найменше. Попри загальне переконання, що досвід накопичується з роками, ця категорія, яка теоретично перебуває у піку своєї водійської форми, викликає значний скептицизм у громадськості. 

Це свідчить про те, що сама лише кількість років за кермом не є гарантією впевненості для інших водіїв та пішоходів.

Також читайте:

Чому кожен пʼятий водій після електрокара купляє ДВЗ

Яких автомобілів поспішають позбутися власники

Обмеження за віком

Ставлення до старших учасників дорожнього руху також є неоднозначним. Лише 18% опитаних почуваються безпечно в автомобілі, де за кермом перебуває людина старша за 80 років. Майже половина учасників дослідження схиляється до думки, що керування транспортним засобом варто припинити після досягнення 70-річного віку.

Водночас наголошується, що стан здоров’я та регулярність водіння є важливішими показниками за цифри в паспорті.

Впевненість та практика

Експерти зазначають, що впевненість у власних здібностях та ситуаційна обізнаність відіграють ключову роль у безпеці дорожнього руху. Поєднання обережності, терпіння та поваги до інших водіїв важить більше за роки стажу. Вік може впливати на сприйняття ризику, проте вирішальне значення мають ставлення до правил та стан здоров’я водія.

