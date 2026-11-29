Камера контроля скорости. Фото: poltava.to

Автомобилисты часто пытаются определить точное расстояние до дорожной камеры, на котором следует снизить скорость. Однако единого расстояния срабатывания для всех систем контроля на украинских дорогах не существует. Стационарные комплексы автофиксации и ручные приборы работают по разным принципам. В Патрульной полиции Украины объяснили реальные возможности измерительных приборов и рассказали о рисках внезапного торможения.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на «Авто Свит».

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Дистанция контроля

Стационарные камеры автофиксации следят за конкретным участком трассы или городской улицы. Прибор измеряет скорость и фотографирует автомобиль в пределах рабочей зоны конкретного комплекса.

Распространенное мнение, что все камеры срабатывают ровно через 100 или 200 метров, является ошибочным. Точное расстояние фиксации зависит от технической модели прибора и особенностей его монтажа на опоре. Каждый комплекс имеет индивидуальные настройки под конкретное место.

В свою очередь, портативный лазерный измеритель TruCAM в руках инспекторов способен фиксировать скорость на расстоянии до 1200 метров. Это максимальный технический показатель прибора, хотя на практике дальность работы зависит от погоды и действий полицейского.

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Риски торможения

Пытаться резко затормозить непосредственно перед камерой нет никакого смысла. Система обычно успевает зафиксировать нарушение еще до того, как водитель заметит прибор на обочине или столбе. Кроме того, резкое снижение скорости создает аварийную ситуацию для машин сзади.

Гораздо безопаснее соблюдать ограничения скорости на всем участке дороги. Дорожный знак о фотофиксации лишь напоминает о контроле скорости, а не призывает нажимать на тормоза в последний момент.

Ранее Новини.LIVE писали, какие штрафы за превышение скорости будут в 2026 году. Государственная система автоматической фиксации продолжает активно выявлять правонарушителей.

Также читайте, когда полиция не может оштрафовать за превышение скорости. Не всегда результаты работы автоматических камер и портативных радарных систем TrueCam являются корректными.