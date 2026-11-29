Камера фіксації швидкості. Фото: poltava.to

Автомобілісти часто намагаються вгадати точну відстань до дорожньої камери, на якій варто скинути швидкість. Проте єдиної дистанції спрацювання для всіх систем контролю на українських дорогах не існує. Стаціонарні комплекси автофіксації та ручні прилади працюють за різними принципами. У Патрульній поліції України пояснили реальні можливості вимірювачів і розповіли про ризики раптового гальмування.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Авто Світ.

Реклама

Дистанція контролю

Стаціонарні камери автофіксації стежать за конкретною ділянкою траси або міської вулиці. Прилад вимірює швидкість та фотографує автомобіль у межах робочої зони конкретного комплексу.

Популярна думка, що всі камери спрацьовують рівно за 100 або 200 метрів, є помилковою. Точна дистанція фіксації залежить від технічної моделі приладу та особливостей його монтажу на опорі. Кожен комплекс має індивідуальні налаштування під конкретне місце.

Натомість портативний лазерний вимірювач TruCAM у руках інспекторів здатен фіксувати швидкість на відстані до 1200 метрів. Це максимальний технічний показник приладу, хоча на практиці дистанція роботи залежить від погоди та дій поліцейського.

Читайте також:

Ризики гальмування

Намагатися різко загальмувати безпосередньо перед камерою немає жодного сенсу. Система зазвичай встигає зафіксувати порушення ще до того, як водій помітить прилад на узбіччі або стовпі. Крім того, раптове зниження швидкості створює аварійну ситуацію для машин позаду.

Набагато безпечніше дотримуватися обмежень швидкості на всій ділянці дороги. Дорожній знак про фотофіксацію лише нагадує про контроль швидкості, а не закликає тиснути на гальма в останню мить.

Раніше Новини.LIVE писали, які штрафи за перевищення швидкості у 2026 році. Державна система автоматичної фіксації продовжує активно виявляти правопорушників.

Також читайте, коли поліція не може оштрафувати за перевищення швидкості. Не завжди результати роботи автоматичних камер та портативних радарних систем TrueCam є коректними.