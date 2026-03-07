Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Какие штрафы за превышение скорости в 2026 году

Какие штрафы за превышение скорости в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 7 марта 2026 01:20
Актуальные штрафы за превышение скорости для водителей в 2026 году
Камера видеонаблюдения за дорожным движением. Фото: УНИАН

Соблюдение скоростного режима остается критическим фактором безопасности на украинских дорогах в 2026 году. Государственная система автоматической фиксации продолжает активно выявлять правонарушителей, штрафуя водителей за несоблюдение установленных лимитов.

Об этом сообщил "Довідник водія"

Реклама
Читайте также:

Денежные санкции

Размер финансового наказания за превышение скорости напрямую зависит от показателей зафиксированного нарушения. За ускорение более чем на 20 км/ч назначается штраф в размере 340 грн. На международных трассах за рубежом подобные нарушения стоят гораздо дороже, однако в Украине действуют фиксированные национальные тарифы.

Значительно более строгие меры применяются в случаях, когда стрелка спидометра преодолевает разрешенный предел более чем на 50 км/ч. В таких ситуациях сумма административного взыскания возрастает до 1700 грн.

Юридические пределы

Среди участников дорожного движения длительное время существует миф о полной законности превышения лимита на 20 км/ч. Однако действующие правила дорожного движения строго запрещают игнорировать установленные ограничения даже на 1 км/ч. Указанный порог является лишь точкой отсчета для наступления именно административной ответственности перед законом.

Современные камеры видеонаблюдения настроены очень точно, хотя устройства имеют техническую погрешность в пределах 2-3 км/ч. Этот нюанс учитывается при обработке данных, но не является разрешением для сознательного нарушения правил.

Также читайте:

Новое требование к автомобилю, которое грозит большим штрафом

Где нельзя парковаться в Украине в 2026 году

Работа камер

Оборудование для фиксации нарушений размещается на опасных участках трасс и в пределах густонаселенных пунктов.

Специалисты отмечают, что ориентирование на темп движения других машин часто приводит к получению штрафов. Каждое транспортное средство рассматривается системой как отдельный объект контроля независимо от скорости потока. Внимательное наблюдение за дорожными знаками позволяет избежать финансовых потерь и повысить общий уровень безопасности.

авто штраф штрафы автомобиль водители водитель
Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации