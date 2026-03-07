Актуальные штрафы за превышение скорости для водителей в 2026 году

Камера видеонаблюдения за дорожным движением. Фото: УНИАН

Соблюдение скоростного режима остается критическим фактором безопасности на украинских дорогах в 2026 году. Государственная система автоматической фиксации продолжает активно выявлять правонарушителей, штрафуя водителей за несоблюдение установленных лимитов.

Об этом сообщил "Довідник водія"

Денежные санкции

Размер финансового наказания за превышение скорости напрямую зависит от показателей зафиксированного нарушения. За ускорение более чем на 20 км/ч назначается штраф в размере 340 грн. На международных трассах за рубежом подобные нарушения стоят гораздо дороже, однако в Украине действуют фиксированные национальные тарифы.

Значительно более строгие меры применяются в случаях, когда стрелка спидометра преодолевает разрешенный предел более чем на 50 км/ч. В таких ситуациях сумма административного взыскания возрастает до 1700 грн.

Юридические пределы

Среди участников дорожного движения длительное время существует миф о полной законности превышения лимита на 20 км/ч. Однако действующие правила дорожного движения строго запрещают игнорировать установленные ограничения даже на 1 км/ч. Указанный порог является лишь точкой отсчета для наступления именно административной ответственности перед законом.

Современные камеры видеонаблюдения настроены очень точно, хотя устройства имеют техническую погрешность в пределах 2-3 км/ч. Этот нюанс учитывается при обработке данных, но не является разрешением для сознательного нарушения правил.

Работа камер

Оборудование для фиксации нарушений размещается на опасных участках трасс и в пределах густонаселенных пунктов.

Специалисты отмечают, что ориентирование на темп движения других машин часто приводит к получению штрафов. Каждое транспортное средство рассматривается системой как отдельный объект контроля независимо от скорости потока. Внимательное наблюдение за дорожными знаками позволяет избежать финансовых потерь и повысить общий уровень безопасности.