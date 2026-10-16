Когда нужно менять охлаждающую жидкость в авто: регламент, классы и риски

Замена охлаждающей жидкости. Фото: autoguru.com.au

Летняя пробка с паром из-под капота или зимний мороз с замерзшим двигателем всегда тянут за собой значительные расходы. Качественная охлаждающая жидкость защищает силовой агрегат от температурных перегрузок и внутренней коррозии. Однако со временем даже самый лучший продукт теряет свои свойства. Правильная замена антифриза предотвращает капитальный ремонт и гарантирует стабильную работу двигателя.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Vidi.

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Типы жидкостей

Сегодня на рынке представлены три основных класса продуктов, которые отличаются составом и сроком службы. Силикатные смеси класса G11 покрывают все детали сплошным защитным слоем и подходят для двигателей с чугунными блоками. Менять такую жидкость нужно каждые два года или после 40 000–50 000 км пробега, ведь дальше ее защита начинает разрушаться.

Карбоксилатные составы G12 и G12+ действуют точечно в местах возникновения очагов коррозии и лучше подходят для современных алюминиевых двигателей. Они не ухудшают теплоотдачу и сохраняют эффективность до 4–5 лет или 100 000–150 000 км пробега.

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Экологичные лобридные смеси G13 изготавливаются на основе пропиленгликоля и рассчитаны на еще более длительную эксплуатацию в технологических двигателях.

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Признаки износа

Срок замены может наступить раньше из-за активного распада присадок. Сигналом для срочного обслуживания становится изменение цвета жидкости на грязно-коричневый или появление мутного осадка. Также о проблеме свидетельствуют хлопья на дне расширительного бачка, резкий химический запах или необоснованный рост рабочей температуры.

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Игнорирование регламента приводит к появлению внутренних окислов и забиванию каналов радиатора грязью и накипью. Нарушение теплообменных процессов вызывает хронический перегрев, износ сальников насоса и пробой прокладки головки блока цилиндров. Попадание рабочей жидкости в моторное масло образует эмульсию и приводит к полному заклиниванию двигателя.

Правила ухода

Подбирать продукт следует исключительно по VIN-коду или инструкции по эксплуатации. Смешивать разные классы строго запрещено из-за конфликта присадок и риска образования хлопьев. Концентрат обязательно разбавляют дистиллированной водой в пропорции 1:1, а готовую смесь заливают сразу.

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Заливать обычную воду нельзя из-за низкой температуры кипения, быстрого испарения и появления отложений.

Контролировать уровень в расширительном бачке следует каждые две недели на холодном двигателе. Об утечках подскажут лужи под машиной, сладковатый запах в салоне или белый дым из выхлопной трубы.

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Если уровень в норме, а двигатель перегревается, причиной могут быть заклинивший термостат, изношенный насос, забитый радиатор или воздушная пробка в системе.

Ранее Новини.LIVE писали, как выбрать антифриз, чтобы он не повредил двигатель автомобиля. Недобросовестные производители часто заменяют дорогой этиленгликоль на дешевый метанол или агрессивные кислоты.

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Также читайте, какие виды антифриза для автомобилей запрещено смешивать. Жидкость может быть розовой, красной, синей, зелёной или оранжевой.