Как по цвету и осадку определить степень износа антифриза в авто

Замена охлаждающей жидкости. Фото: fairwayautomotive.com

Регулярная замена охлаждающей жидкости является важнейшим условием для длительной и бесперебойной работы двигателя. Со временем специальные защитные присадки в составе антифриза неизбежно теряют свои первоначальные химические свойства и запускают опасные процессы окисления. В результате рабочая среда становится агрессивной, разрушает внутренние каналы цилиндров и вызывает постоянный перегрев. Определить критический предел износа важной жидкости часто можно самостоятельно с помощью обычного визуального осмотра.

Об этом АвтоСвиту рассказал начальник департамента сервиса Укравто Груп Александр Чаленко.

Внешние признаки

Первым тревожным сигналом старения является заметное изменение первоначального цвета и потеря прозрачности рабочей смеси. Если жидкость приобрела мутный, выраженный ржавый или грязно-коричневый оттенок, защитные компоненты полностью перестали выполнять свои функции. Появление на дне пластикового расширительного бачка посторонних хлопьев или плотного осадка свидетельствует об активной фазе разрушения металлических элементов.

Гораздо более серьезную угрозу для работоспособности двигателя представляет появление характерной масляной плёнки на поверхности или стойкий запах выхлопных газов из горловины. Это указывает не на простое старение химического состава, а на пробой прокладки головки блока цилиндров или разрушение внутренних каналов теплообменника. В подобных ситуациях обычная замена технической жидкости окажется бесполезной, ведь автомобиль нуждается в срочной профессиональной диагностике на сервисной станции.

Последствия игнорирования

Длительная эксплуатация отработанного антифриза приводит к образованию плотных отложений на стенках радиатора, которые по своему принципу напоминают обычный бытовой накипь. Этот внутренний слой существенно ухудшает теплообмен, создавая опасные зоны локального перегрева внутри горячего двигателя. Старая жидкость лишает насос необходимой смазки, что может вызвать заклинивание вала и последующий внезапный обрыв ремня привода ГРМ.

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При проведении сервисных работ строго запрещено просто заливать новый раствор без предварительной тщательной промывки всей системы дистиллированной водой. Также нельзя смешивать различные типы химических смесей, поскольку они способны выпасть в густой осадок и моментально забить тонкие каналы.

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