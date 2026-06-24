Как в жару правильно доливать антифриз без вреда для авто

Бачок для охлаждающей жидкости. Фото: flash-cooling.com

В исправном состоянии современные автомобили не требуют слишком частой замены охлаждающей жидкости. Однако для моделей с солидным пробегом эта процедура становится привычной, особенно во время сильной летней жары. Мелкие технические неисправности или микроскопические трещины в шлангах приводят к постепенной потере антифриза. Стремление быстро исправить ситуацию часто заставляет водителей совершать грубые ошибки, а неправильные действия при обслуживании этого узла способны вызвать серьезные мгновенные ожоги или полностью вывести двигатель из строя.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

Высокое давление

Внутреннее пространство системы охлаждения работает под значительным давлением, удерживая от нескольких до десятков литров специальной смеси. Во время активной работы силового агрегата температура жидкости часто превышает 100 °C. Именно поэтому строго запрещено откручивать массивную крышку расширительного бачка как минимум в течение 30 минут после полной остановки. Горячий концентрат под действием внутреннего давления может мгновенно вырваться наружу и вызвать сильные ожоги лица или рук.

Визуальный контроль уровня необходимо проводить исключительно снаружи с помощью специальных отметок минимума и максимума на прозрачном пластике. На старых машинах стенки бачка часто желтеют и теряют прозрачность, что заставляет водителей заглядывать внутрь. Делать это можно только после полного остывания двигателя, когда давление в системе упадет до безопасного уровня. Важно также не перепутать горловины, ведь случайное попадание антифриза в бачок омывателя стекла обернется серьезными финансовыми затратами на очистку.

Особенности смешивания

В случае обнаружения критического дефицита жидкости возникает вопрос о правильном подборе смеси для долива. Большинство производителей заявляют о полной совместимости своей автохимии с другими марками, однако длительная эксплуатация такого микса опасна. Различные химические технологии производства присадок могут вступить в активную реакцию, полностью уничтожая антикоррозионную защиту. Это приводит к быстрому засорению каналов радиатора, изменению вязкости и последующему хроническому перегреву двигателя.

Читайте также:

Важно учитывать, что яркий цвет антифриза — это обычный краситель, который вообще не указывает на его химический тип или характеристики.

В летний период безопасной альтернативой для срочной доливки выступает обычная дистиллированная вода, которая не оставляет накипи. Если пришлось воспользоваться обычной водой из-под крана или смешать случайные жидкости, то в ближайшее время весь объем необходимо полностью заменить, а всю систему промыть.

Ранее Новини.LIVE писали, как выбрать антифриз, чтобы он не повредил двигатель автомобиля. Недобросовестные производители часто заменяют дорогой этиленгликоль на дешевый метанол или агрессивные кислоты.

Также читайте, какие виды антифриза существуют и можно ли их смешивать. Чем отличаются красный, розовый и синий.