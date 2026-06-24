Як у спеку правильно доливати антифриз без шкоди для авто

Бочок для охолоджувальної рідини. Фото: flash-cooling.com

У справному стані сучасні автомобілі не потребують дуже частого оновлення охолоджувальної рідини. Проте для моделей з солідним пробігом ця процедура стає звичною, особливо під час сильної літньої спеки. Дрібні технічні несправності або мікроскопічні тріщини шлангів призводять до поступової втрати антифризу. Прагнення швидко виправити ситуацію часто змушує водіїв робити грубі помилки, а неправильні дії під час обслуговування цього вузла здатні викликати серйозні миттєві опіки або повністю вивести двигун із ладу.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

Гарячий тиск

Внутрішній простір системи охолодження працює під значним тиском, який утримує від кількох до десятків літрів спеціальної суміші. Під час активної роботи силового агрегату температура рідини часто перевищує 100 °C. Саме тому суворо заборонено відкручувати масивну кришку розширювального бачка щонайменше протягом 30 хв після повної зупинки. Гарячий концентрат під дією внутрішнього тиску здатний миттєво вирватися назовні та спричинити сильні опіки обличчя чи рук.

Візуальний контроль рівня необхідно проводити виключно ззовні за допомогою спеціальних позначок мінімуму та максимуму на прозорому пластику. На старих машинах стінки бачка часто жовтіють і втрачають прозорість, що змушує водіїв зазирати всередину. Робити це можна лише після повного остигання мотора, коли тиск у системі впаде до безпечного рівня. Важливо також не переплутати горловини, адже випадкове потрапляння антифризу в бачок омивача скла обернеться серйозними фінансовими витратами на очищення.

Специфіка змішування

У разі виявлення критичного браку рідини виникає запитання щодо правильного підбору суміші для доливання. Більшість виробників заявляють про повну сумісність своєї автохімії з іншими марками, проте тривала експлуатація такого міксу є небезпечною. Різні хімічні технології виробництва присадок можуть вступити в активну реакцію, повністю знищуючи протикорозійний захист. Це викликає швидке засмічення каналів радіатора, зміну в'язкості та подальший хронічний перегрів мотора.

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Важливо враховувати, що яскравий колір антифризу є звичайним барвником і взагалі не вказує на його хімічний тип чи характеристики.

У літній період безпечною альтернативою для термінового доливання виступає звичайна дестильована вода, яка не залишає накипу. Якщо довелося скористатися звичайною водою з-під крана чи змішати випадкові рідини, й найближчого часу весь об'єм необхідно повністю замінити, а усю систему промити.

Раніше Новини.LIVE писали, як вибрати антифриз, щоб він не зіпсував двигун автомобіля. Недобросовісні виробники часто замінюють дорогий етиленгліколь на дешевий метанол або агресивні кислоти.

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