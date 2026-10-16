Коли час міняти охолоджувальну рідину в авто: регламент, класи та ризики

Заміна охолоджувальної рідини. Фото: autoguru.com.au

Літній затор з парою з-під капота або зимовий мороз з замерзлим мотором завжди вимагають значних витрат. Якісна охолоджувальна рідина захищає силовий агрегат від температурних перевантажень та внутрішньої корозії. Проте з часом навіть найкращий продукт втрачає властивості. Правильна заміна антифризу запобігає капітальному ремонту та гарантує стабільну роботу двигуна.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Vidi.

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Типи рідин

Сьогодні на ринку представлено три основні класи продуктів, які відрізняються складом та терміном служби. Силікатні суміші класу G11 покривають усі деталі суцільним захисним шаром і підходять для моторів із чавунними блоками. Міняти таку рідину потрібно кожні два роки або після 40 000–50 000 км пробігу, адже далі її захист починає обсипатися.

Карбоксилатні склади G12 та G12+ діють точково в місцях виникнення осередків корозії та краще підходять для сучасних алюмінієвих моторів. Вони не погіршують тепловіддачу та зберігають ефективність до 4-5 років чи 100 000–150 000 км пробігу.

Екологічні лобридні суміші G13 виготовляють на основі пропіленгліколю, і вони розраховані на ще тривалішу експлуатацію в технологічних двигунах.

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Ознаки зносу

Термін заміни може настати раніше через активний розпад присадок. Сигналом для термінового обслуговування стає зміна кольору рідини на брудно-коричневий або поява каламутного осаду. Також про проблему свідчать пластівці на дні розширювального бачка, різкий хімічний запах або безпідставне зростання робочої температури.

Ігнорування регламенту призводить до появи внутрішніх окисів та забивання каналів радіатора брудом і накипом. Порушення теплообмінних процесів викликає хронічний перегрів, псування сальників помпи та пробиття прокладки головки блоку циліндрів. Потрапляння робочого складу в моторну оливу формує емульсію й викликає повне заклинювання двигуна.

Правила догляду

Підбирати продукт слід виключно за VIN-кодом або інструкцією з експлуатації. Змішувати різні класи суворо заборонено через конфлікт присадок і ризик утворення пластівців. Концентрат обов'язково розводять дистильованою водою у пропорції 1:1, а готову суміш заливають одразу.

Заливати звичайну воду не можна через низьку температуру кипіння, швидке випаровування та появу відкладень.

Контролювати рівень у розширювальному бачку варто кожні два тижні на холодному моторі. Про витоки підкажуть калюжі під машиною, солодкуватий запах у салоні чи білий дим з вихлопної труби.

Якщо рівень у нормі, а мотор гріється, причиною можуть бути заклинений термостат, зношена помпа, забитий радіатор або повітряна пробка в системі.

Раніше Новини.LIVE писали, як вибрати антифриз, щоб він не зіпсував двигун автомобіля. Недобросовісні виробники часто замінюють дорогий етиленгліколь на дешевий метанол або агресивні кислоти.

Також читайте, які види антифризу для авто заборонено змішувати. Рідина може бути рожевою, червоною, синьою, зеленою або помаранчевою.