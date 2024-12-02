Необычный дорожный знак "Кот на прогулке" удивил водителей

Знак с котом. Фото: France Televisions

На улицах французского морского курорта Виллер-сюр-Мер появился новый дорожный знак. Красный треугольник с надписью "Кот на прогулке" сразу заинтриговал водителей.

Об этом сообщил L'Automobiliste.

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Назначение знака

Муниципалитет Виллер-сюр-Мер принял смелое решение, установив несколько знаков "Кот на прогулке" в стратегических местах города. Эта инициатива является частью глобального подхода к повышению осведомленности о безопасности дорожного движения и благополучии животных.

Основная цель этих знаков — побуждать автомобилистов снизить скорость и быть бдительными. Этот инновационный подход направлен на создание более безопасной среды для всех участников дорожного движения: двуногих или четырехлапых.

Не только коты

Идея родилась в муниципалитете Меннеси летом 2023 года. В этом городе установили панели с изображением не только кошек, но и ежей, чтобы предупреждать водителей о присутствии животных на дороге.

Этот оригинальный подход быстро приобрел популярность по всей Франции. С тех пор многие муниципалитеты приняли эти нетипичные дорожные знаки.

Знак в Меннесе. Фото: linfodurable.fr

Преимущества знаков

Уменьшение скорости езды в городах.

Осознание присутствия животных.

Уменьшение шума.

Улучшение всеобщей безопасности.

Ранее мы писали о загадочном дорожном знаке с красной точкой и его пользе для водителей. Также объясняли, что означает новая дорожная разметка — белые круги.