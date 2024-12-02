Незвичайний дорожній знак "Кіт на прогулянці" здивував водіїв

Кіт на прогулянці — цей новий дорожній знак бентежить водіїв
На вулицях французького морського курорту Вілле-сюр-Мер з’явився новий дорожній знак. Червоний трикутник з написом "Кіт на прогулянці" одразу заінтригував водіїв.
Про це повідомив L'automobiliste.
Призначення знаку
Муніципалітет Вілле-сюр-Мер ухвалив сміливе рішення, встановивши кілька знаків "Кіт на прогулянці" в стратегічних місцях міста. Ця ініціатива є частиною глобального підходу до підвищення обізнаності щодо безпеки дорожнього руху та добробуту тварин.
Основна мета цих знаків — спонукати автомобілістів зменшити швидкість та бути пильними. Цей інноваційний підхід спрямований на створення безпечнішого середовища для всіх учасників дорожнього руху: двоногих чи чотирилапих.
Не лише коти
Ідея народилася в муніципалітеті Меннесі влітку 2023 року. У цьому місті встановили панелі із зображенням не лише котів, а і їжаків, щоб попереджати водіїв про присутність тварин на дорозі.
Цей оригінальний підхід швидко набув популярності по всій Франції. Відтоді багато муніципалітетів прийняли ці нетипові дорожні знаки.
Переваги знаків
- Зменшення швидкості їзди в містах.
- Усвідомлення присутності тварин.
- Зменшення шуму.
- Покращення загальної безпеки.
Раніше ми писали про загадковий дорожній знак з червоною крапкою та його користь для водіїв. Також пояснювали, що означає нова дорожня розмітка — білі кола.
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