Незвичайний дорожній знак "Кіт на прогулянці" здивував водіїв

Знак з котиком. Фото: France Televisions

На вулицях французького морського курорту Вілле-сюр-Мер з’явився новий дорожній знак. Червоний трикутник з написом "Кіт на прогулянці" одразу заінтригував водіїв.

Про це повідомив L'automobiliste.

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Призначення знаку

Муніципалітет Вілле-сюр-Мер ухвалив сміливе рішення, встановивши кілька знаків "Кіт на прогулянці" в стратегічних місцях міста. Ця ініціатива є частиною глобального підходу до підвищення обізнаності щодо безпеки дорожнього руху та добробуту тварин.

Основна мета цих знаків — спонукати автомобілістів зменшити швидкість та бути пильними. Цей інноваційний підхід спрямований на створення безпечнішого середовища для всіх учасників дорожнього руху: двоногих чи чотирилапих.

Не лише коти

Ідея народилася в муніципалітеті Меннесі влітку 2023 року. У цьому місті встановили панелі із зображенням не лише котів, а і їжаків, щоб попереджати водіїв про присутність тварин на дорозі.

Цей оригінальний підхід швидко набув популярності по всій Франції. Відтоді багато муніципалітетів прийняли ці нетипові дорожні знаки.

Знак в Меннесі. Фото: linfodurable.fr

Переваги знаків

Зменшення швидкості їзди в містах.

Усвідомлення присутності тварин.

Зменшення шуму.

Покращення загальної безпеки.

Раніше ми писали про загадковий дорожній знак з червоною крапкою та його користь для водіїв. Також пояснювали, що означає нова дорожня розмітка — білі кола.