Авто 2025 года, которые провалились в продаже: почему их обходили стороной

Dodge Charger EV 2025 года.

Статистика компании CarEdge показала модели автомобилей, которые продавались в США медленнее всего. Как сообщает издание USA Today, эти машины продемонстрировали худшие результаты из-за несоответствия запросам рынка. Покупатели обходили указанные машины из-за высокой стоимости или технического несовершенства.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

Дорогой внедорожник

Jeep Grand Wagoneer не получил популярности из-за высокой стоимости. Так как цена является значительной, потребители отдают предпочтение более премиальным брендам вроде Lexus или Cadillac. Габариты и большой расход топлива также негативно повлияли на продажи.

"Спрос не соответствовал предложению. Эта машина не ассоциируется с имиджем марки Jeep", — отметил Лаклан ДеФранческо, директор по стратегии платформы MCQ Markets.

Неудачные электромобили

Кроссовер Subaru Solterra полностью проиграл конкуренцию. Автомобиль получил критику за посредственный запас хода и медленную зарядку. Покупатели просто выбирали лучшие альтернативы за аналогичные деньги.

Немецкий Volkswagen ID.4 также затерялся на фоне соперников.

"Этот сегмент стал тесным. Конкуренты предлагают лучший софт и больший запас, поэтому модель потеряла покупателей", — пояснил Лаклан ДеФранческо

Маркетинговый промах

Электрический Dodge Charger EV отошел от своей аудитории. Поклонники марки стремились получить громкие машины с двигателями V8, а не электромобилей.

"Модель пропустила и традиционных фанатов, и покупателей электрокаров. Высокая стартовая стоимость лишь усугубила рыночный провал новинки у дилеров", — отметил Лаклан ДеФранческо.

