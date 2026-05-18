Авто 2025 року, які провалилися у продажі: чому їх оминали

Статистика компанії CarEdge висвітлила моделі автомобілів, які продавалися в США найповільніше. Як повідомляє видання USA Today, ці машини продемонстрували найгірші результати через невідповідність запитам ринку. Покупці оминали зазначені автівки через високу вартість або технічну недосконалість.

Дорогий позашляховик

Jeep Grand Wagoneer не здобув популярності через високу вартість. Позаяк ціна є значною, споживачі віддають перевагу преміальнішим брендам на кшталт Lexus або Cadillac. Габарити та великі витрати пального також негативно вплинули на продажі.

"Попит не відповідав пропозиції. Ця машина не асоціюється з іміджем марки Jeep", — зазначив Лаклан ДеФранческо, директор зі стратегії платформи MCQ Markets.

Невдалі електромобілі

Кросовер Subaru Solterra повністю програв конкуренцію. Автомобіль отримав критику за посередній запас ходу та повільне заряджання. Покупці просто обирали кращі альтернативи за аналогічні кошти.

Німецький Volkswagen ID.4 також загубився на тлі суперників.

"Цей сегмент став затісним. Конкуренти пропонують кращий софт та більший запас, тому модель втратила покупців", — пояснив Лаклан ДеФранческо

Маркетинговий промах

Електричний Dodge Charger EV відійшов від своєї аудиторії. Шанувальники марки прагнули отримати гучні машини з двигунами V8, а не електромобілів.

"Модель пропустила і традиційних фанатів, і покупців електрокарів. Висока стартова вартість лише посилила ринковий провал новинки у дилерів", — зауважив Лаклан ДеФранческо.

