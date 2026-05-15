Рейтинг найкращих сімейних автомобілів у 2026 році

Hyundai Ioniq 9 2026 року. Фото: caranddriver.com

Купівля сімейного авто у 2026 році вимагає уваги до безпеки та місткості салону. Фахівці видання U.S. News уклали рейтинг найкращих моделей. Експерти оцінили традиційні бензинові варіанти, гібриди та електромобілі. Оприлюднені результати допомагають обрати транспортний засіб потрібний саме вашій родині.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

Популярні машини

Компактний Hyundai Tucson став лідером класу завдяки просторому салону. Серед середньорозмірних моделей найкращим визнали Honda Passport з впевненою динамікою. Для великих родин радять трирядний GMC Acadia з містким вантажним відділом.

Позашляховик GMC Yukon виборов першість через високий рівень комфорту та наявність економічного дизеля. У класі мінівенів переміг Kia Carnival, який вирізняється продуманим інтер’єром та тривалою гарантією.

Екологічні моделі

Гібридний кросовер Hyundai Tucson Hybrid визнано кращим за універсальність. Більший Hyundai Palisade Hybrid отримав нагороду за відмінне прискорення, а Mazda CX-90 PHEV приваблює покупців яскравим дизайном та гострою керованістю.

Електричний сегмент очолив компактний Hyundai Ioniq 5 з великим запасом ходу та швидким відновленням енергії. Серед середньорозмірних електрокарів відзначили трирядний Hyundai Ioniq 9, який забезпечує чудову автономність під час подорожей.

Традиційні автомобілі

Седан Honda Accord став кращим серед середньорозмірних машин завдяки низькому споживанню пального. Версія Accord Hybrid повторила успіх, запропонувавши просторий задній ряд та передовий комплекс систем безпеки.

У сегменті пікапів перемогли Honda Ridgeline та Toyota Tundra. Модель Ridgeline відзначили за гнучкі можливості трансформації вантажної платформи. Повнорозмірний пікап Tundra завоював лідерство завдяки високій якості оздоблення салону.

