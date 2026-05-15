Рейтинг лучших семейных автомобилей в 2026 году

Рейтинг лучших семейных автомобилей в 2026 году

Дата публикации 15 мая 2026 13:50
Hyundai Ioniq 9 2026 года. Фото: caranddriver.com

Покупка семейного авто в 2026 году требует внимания к безопасности и вместительности салона. Специалисты издания U.S. News составили рейтинг лучших моделей. Эксперты оценили традиционные бензиновые варианты, гибриды и электромобили. Обнародованные результаты помогают выбрать транспортное средство нужное именно вашей семье.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

Популярные машины

Компактный Hyundai Tucson стал лидером класса благодаря просторному салону. Среди среднеразмерных моделей лучшим признали Honda Passport с уверенной динамикой. Для больших семей советуют трехрядный GMC Acadia с вместительным грузовым отделом.

Внедорожник GMC Yukon завоевал первенство из-за высокого уровня комфорта и наличия экономичного дизеля. В классе минивэнов победил Kia Carnival, который отличается продуманным интерьером и длительной гарантией.

Экологические модели

Гибридный кроссовер Hyundai Tucson Hybrid признан лучшим за универсальность. Больший Hyundai Palisade Hybrid получил награду за отличное ускорение, а Mazda CX-90 PHEV привлекает покупателей ярким дизайном и острой управляемостью.

Электрический сегмент возглавил компактный Hyundai Ioniq 5 с большим запасом хода и быстрым восстановлением энергии. Среди среднеразмерных электрокаров отметили трехрядный Hyundai Ioniq 9, который обеспечивает превосходную автономность во время путешествий.

Традиционные автомобили

Седан Honda Accord стал лучшим среди среднеразмерных машин благодаря низкому потреблению топлива. Версия Accord Hybrid повторила успех, предложив просторный задний ряд и передовой комплекс систем безопасности.

В сегменте пикапов победили Honda Ridgeline и Toyota Tundra. Модель Ridgeline отметили за гибкие возможности трансформации грузовой платформы. Полноразмерный пикап Tundra завоевал лидерство благодаря высокому качеству отделки салона.

Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
