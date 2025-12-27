Антирейтинг электрокаров 2025: модели, которые имеют серьезные дефекты

Бюджетный электромобиль Dacia Spring. Фото: Dacia

Масштабное исследование на основе девяти миллионов технических обзоров опровергло миф о беспроблемности электрического транспорта на вторичном рынке. Хотя электромобили лишены двигателей, трансмиссий и выхлопных систем, их значительный вес создает критическую нагрузку на подвеску и рулевое управление.

Об этом сообщил Auto Swiat.

Миф о вечной надежности

Долгое время считалось, что отсутствие двигателя внутреннего сгорания и сложной трансмиссии автоматически делает электромобили надежнее классических авто. Однако свежий отчет немецкой организации TÜV, основанный на почти 9 500 000 проверок за период с июля 2024 по июнь 2025 года, демонстрирует другую картину. Электрокары все чаще оказываются на разных полюсах рейтинга надежности.

Главной проблемой сегмента стала высокая снаряженная масса из-за тяжелых тяговых аккумуляторов. Это приводит к значительно более быстрому износу ходовой части по сравнению с бензиновыми аналогами. В то же время тормозные системы электромобилей, хоть и изнашиваются медленнее благодаря рекуперации, часто выходят из строя из-за длительного бездействия. Средний уровень дефектов для автомобилей возрастом 2-3 года составляет 6,5%, однако некоторые электрические модели демонстрируют значительно худшие показатели.

Главные аутсайдеры

Настоящей катастрофой отчета стали результаты Tesla Model Y. Более 17% этих автомобилей не проходят технический осмотр с первого раза из-за неисправных тормозов, проблем с освещением и изношенной подвески. Похожая ситуация наблюдается и с Tesla Model 3, которая по количеству дефектов в пять раз уступает лидерам рейтинга в своей возрастной группе. Диагносты отмечают, что отсутствие регламентных осмотров от производителя только ухудшает техническое состояние этих машин на вторичном рынке.

Еще одним разочарованием стала Dacia Spring. Этот бюджетный электромобиль, произведенный на заводе Renault Group в Китае, демонстрирует худшие показатели, чем вдвое старшие за него транспортные средства. Хотя низкая цена привлекает покупателей, чрезмерная экономия на компонентах приводит к высокой вероятности обнаружения серьезных дефектов при первой обязательной проверке.

Лидеры рынка

Несмотря на общую тенденцию, некоторые модели демонстрируют образцовую выносливость. Лучшие результаты среди электрических авто показал MINI Cooper SE. Его ходовая часть и тормоза не вызвали замечаний у диагностов, что делает его одним из самых надежных вариантов, несмотря на ограниченный запас хода.

Также положительные отзывы получил Audi Q4 e-tron, где лишь четыре автомобиля из ста имели серьезные замечания. В перечень надежных попал и электрический Fiat 500. Хотя эта модель демонстрирует хорошую статистику, эксперты предостерегают, что это может быть следствием относительно малых пробегов.